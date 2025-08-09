ucraina,-oggi-nel-regno-unito-il-vertice-per-la-sicurezza-tra-i-funzionari-di-stati-uniti-e-europa

ROMA – In vista del vertice di venerdì 15 agosto tra Donald Trump e Vladimir Putin, i funzionari per la sicurezza di Stati Uniti, Ucraina e Unione Europea si incontreranno oggi pomeriggio nel Regno Unito per discutere del cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. Secondo la Bbc l’incontro, organizzato dal ministro degli esteri inglese Lammy, dovrebbe tenersi a Chevening, nel Kent, dove già si trova il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Stando a quanto riferito da un portavoce di Downing Street citato dall’emittente, per Keir Starmer e Volodymyr Zelensky, quello di oggi potrebbe rivelarsi “un incontro vitale per discutere dei progressi di un percorso per una pace giusta e duratura”. “Entrambi i leader hanno accolto con favore il desiderio del presidente Trump di porre fine a questa barbara guerra e hanno convenuto che dobbiamo mantenere la pressione su Putin per porre fine alla sua guerra illegale”, ha aggiunto il portavoce riferendo che Starmer nella chiamata ha “ribadito il suo incrollabile sostegno all’Ucraina e al suo popolo”.

ZELENSKY A MACRON: IMPORTANTE CHE LA RUSSIA NON PIÙ INGANNI NESSUNO

“Ucraina, Francia e tutti i nostri partner sono pronti a lavorare nel modo più produttivo possibile per il bene di una vera pace. È davvero importante che i russi non riescano più a ingannare nessuno. Abbiamo tutti bisogno di una vera fine alla guerra e di solide basi di sicurezza per l’Ucraina e le altre nazioni europee”. Così, su X, Zelensky ha fatto sapere di aver avuto con il presidente francese Emmanuel Macron uno “scambio opinioni sulla situazione diplomatica”.

