lunedì, 12 Gennaio , 26

Il freddo lascia spazio a correnti più miti: ecco dove tornerà il sole

(Adnkronos) - Il freddo ha le ore contate:...

Crans-Montana, oggi la decisione sull’arresto di Moretti

(Adnkronos) - Ore decisive per la conferma dell'arresto...

Mario Burlò, chi è l’imprenditore torinese liberato in Venezuela

(Adnkronos) - Finisce l’odissea per Mario Burlò, l'imprenditore...

Usa, avviata indagine su Jerome Powell e sulla Federal Reserve

(Adnkronos) - Il presidente della Federal Reserve Jerome...

Ucraina, ondata di droni russi su Kiev: proseguono stop a corrente

DALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina, ondata di droni russi su Kiev: proseguono stop a corrente
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Russia ha lanciato nella notte un’ondata di droni contro Kiev, colpendo un edificio nella città. Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, ha riferito che è scoppiato un incendio in un “edificio non residenziale” nel quartiere Solomiansky della città. I video pubblicati sui social media sembrano mostrare un vasto incendio che si sprigiona dall’edificio. Sono stati segnalati anche incendi di veicoli sul luogo dell’attacco del drone. 

Il nuovo attacco a Kiev avviene mentre la città e i suoi residenti sono alle prese con le continue interruzioni di corrente dovute agli incendi. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko aveva precedentemente invitato i residenti della capitale a lasciare, se possibile, la città dopo che l’attacco russo del 9 gennaio aveva lasciato metà dei condomini cittadini senza riscaldamento. Mentre proseguono gli sforzi per ripristinare l’energia elettrica negli edifici residenziali, Klitschko ha avvertito che la situazione dovrebbe restare difficile, poiché si prevede che le temperature gelide persisteranno nei prossimi giorni. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.