Ucraina, Onu: il numero di civili uccisi o feriti è aumentato del 37%

Nel primo semestre del 2026: 1.396 civili uccisi e 7.978 feriti

Ginevra (Svizzera), 21 lug. (askanews) – Secondo le Nazioni Unite, le vittime civili nella guerra tra Russia e Ucraina sono aumentate del 37% nella prima metà di quest’anno. “Abbiamo documentato 1.396 civili uccisi e 7.978 feriti”, ha dichiarato Danielle Bell, capo della Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, durante una conferenza stampa a Ginevra. Russia e Ucraina hanno intensificato gli attacchi reciproci negli ultimi mesi, ma entrambe hanno negato di aver preso di mira i civili.