martedì, 21 Luglio , 26

Inchiesta arbitri, pm Milano: “Vuoto probatorio, solo ipotesi e illazioni”

(Adnkronos) - Solo ipotesi e nessuna prova e,...

Udine, si tuffa nel Tagliamento e non riemerge: ricerche in corso

(Adnkronos) - Su richiesta dei carabinieri, che hanno...

Legge elettorale, La Russa: “Escludo si possa chiudere prima delle ferie”

(Adnkronos) - Niente legge elettorale prima delle ferie...

Biennale Arte, Ue revoca 2 milioni di fondi. Fondazione: “Nessun impatto sul bilancio”

(Adnkronos) - La Commissione europea passa dalle parole...
HomeVideo NewsUcraina, Onu: il numero di civili uccisi o feriti è aumentato del...
ucraina,-onu:-il-numero-di-civili-uccisi-o-feriti-e-aumentato-del-37%
Ucraina, Onu: il numero di civili uccisi o feriti è aumentato del 37%
Video News

Ucraina, Onu: il numero di civili uccisi o feriti è aumentato del 37%

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

Nel primo semestre del 2026: 1.396 civili uccisi e 7.978 feriti

Ginevra (Svizzera), 21 lug. (askanews) – Secondo le Nazioni Unite, le vittime civili nella guerra tra Russia e Ucraina sono aumentate del 37% nella prima metà di quest’anno. “Abbiamo documentato 1.396 civili uccisi e 7.978 feriti”, ha dichiarato Danielle Bell, capo della Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, durante una conferenza stampa a Ginevra. Russia e Ucraina hanno intensificato gli attacchi reciproci negli ultimi mesi, ma entrambe hanno negato di aver preso di mira i civili.

Previous article
Caso Roggero, Calenda attacca Salvini: “Un imbecille, non va bene legge che ha fatto lui”
Next article
Biennale Arte, Ue revoca 2 milioni di fondi. Fondazione: “Nessun impatto sul bilancio”

POST RECENTI

Video News

Conte: accertare verità su Fakir, inammissabili attacchi agli agenti

"La politica lasci lavorare la magistratura"Roma, 21 lug. (askanews) - Sulla vicenda di Fakir è necessario fare luce, la politica dovrebbe lasciare che la magistratura...
Video News

Roggero, Conte: governo fa propaganda per coprire fallimento su sicurezza

"Sono l'esecutivo 'blocca-Italia'"Roma, 21 lug. (askanews) - "Carburanti alle stelle, crollo del potere d'acquisto, 3 milioni di cittadini che fanno cure e visite in ritardo:...
Video News

Spagna, gigantesco incendio 100 km a nord di Madrid, 1200 evacuati

Bruciati 29.000 ettari in Castiglia-La ManchaRoma, 21 lug. (askanews) - Oltre 600 vigili del fuoco e militari, insieme a 29 velivoli, combattono per il sesto...
Video News

Pasta e varietà: quali sono le richieste degli italiani

Dall'integrale al farro, al kamut fino al senza glutineRoma, 22 lug. (askanews) - Un mercato da 247 milioni di euro ed una quota di consumatori...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.