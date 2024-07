ucraina,-orban-è-a-mosca-in-missione-di-pace,-ma-“senza-mandato-ue”-(sottolinea-borrell).

Tajani: Orban da Putin? Non mi sembra il momento per una visita

Roma, 5 lug. (askanews) – Il primo ministro ungherese, il nazionalista Viktor Orban, è arrivato a Mosca “come parte della sua missione di pace” riguardo all’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha detto oggi a Budapest un portavoce del governo. Orban, il cui Paese ricopre la presidenza del Consiglio dell’Ue dall’1 luglio, incontra il presidente russo Vladimir Putin, secondo un comunicato, anche se agirà “senza mandato dell’Ue”.

A sottolinearlo è anche il capo della diplomazia europea Josep Borrell: il primo ministro ungherese Viktor Orban si recherà a Mosca nell’ambito di una visita “esclusivamente” bilaterale per la quale non ha ricevuto “nessun mandato” dall’Unione europea, ha detto l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. L’Ungheria detiene attualmente la presidenza semestrale del Consiglio Ue, ma Orban “non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio Ue per visitare Mosca”, ha dichiarato Borrell in una nota. “La visita del primo ministro Viktor Orban a Mosca si svolge esclusivamente nel quadro delle relazioni bilaterali tra Ungheria e Russia”, ha aggiunto.

Viktor Orban “va a Mosca come primo ministro ungherese. Non mi sembra il momento di fare visite in Russia, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole”, ha dichiarato anche il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in una conferenza stampa.

“Noi siamo per costruire la pace che non può essere una resa a Putin, deve garantire l’integrità territoriale dell’Ucraina. La proposta di Putin è una proposta farsa, non veritiera. Ben venga il confronto ma noi continueremo ad aiutare l’Ucraina”, ha concluso Tajani.