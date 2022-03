Ucraina, organizzazioni russe lanciano raccolta fondi per dire stop alla guerra

ROMA – Una raccolta fondi, anche tramite pagamento in criptovalute, per sostenere la società civile della Russia nella sua mobilitazione contro la guerra in Ucraina. A promuoverla sono alcune organizzazioni russe come il collettivo per la difesa dei diritti dei lavoratori Antijob, di ispirazione anarchica, il gruppo Feminist Anti-War Resistance e un’altra organizzazione schierata contro il conflitto, “Antivoenny bolnichny”.

In una nota le tre organizzazioni sottolineano: “Ogni protesta ha bisogno di fondi: i lavoratori in sciopero e le persone sulle barricate devono mangiare, altrimenti non dureranno abbastanza. Queste persone hanno bisogno di rassicurazioni sul fatto che, se vengono licenziate, otterranno il supporto necessario e potranno nutrire i propri figli”.

Uno dei nodi centrali, secondo i promotori dell’iniziativa, è quello di portare la mobilitazione sui luoghi di lavoro. “In Russia molte persone si oppongono alla guerra e ogni giorno ce ne sono sempre di più”, si legge nell’appello. “Fin dall’inizio della guerra, abbiamo promosso l’idea di scioperi, assenze per malattia (per non servire lo Stato) e sabotaggio blando. Se i lavoratori dell’industria militare, dei trasporti e delle fabbriche di abbigliamento avessero l’opportunità di interrompere la fornitura della guerra, il governo esaurirebbe rapidamente le risorse per continuarla”.

L’invio di sostegno può essere fatto sotto forma di criptovaluta, “attualmente il modo principale per trasferire denaro in Russia”, ma anche in altre modalità che si possono stabilire inviando un messaggio agli organizzatori della raccolta di fondi. I tre collettivi hanno annunciato la creazione di un “meccanismo di verifica” per garantire un corretto impiego dei soldi inviati.

