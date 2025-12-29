lunedì, 29 Dicembre , 25

Ucraina, ottimismo e nodi irrisolti all'incontro tra Trump e Zelensky

Ucraina, ottimismo e nodi irrisolti all’incontro tra Trump e Zelensky

Ucraina, ottimismo e nodi irrisolti all'incontro tra Trump e Zelensky
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 29 dic. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che Ucraina e Russia sono “più vicine che mai” a un accordo di pace, dicendosi certo che i leader dei due Paesi vogliono arrivare a un intesa, ma senza alimentare aspettative su una firma imminente, tanto da dichiarare che “tra qualche settimana, lo sapremo in un modo o nell’altro” se si arriverà a un accordo.

Dopo l’incontro “eccellente” avuto con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky nella sua tenuta a Mar-a-Lago, in Florida, e il colloquio telefonico “molto proficuo” con il presidente russo Vladimir Putin, Trump ha ammesso he rimangono “una o due questioni spinose” da risolvere. Innanzitutto quella riguardante la regione orientale ucraina del Donbass, “certamente, uno dei problemi più grossi”, ha detto Trump, dopo che il Cremlino ha dichiarato che per “la fine definitiva del conflitto serve una decisione politica coraggiosa e responsabile da parte di Kiev”, mentre Zelensky ha ribadito di voler indire un referendum su un’eventuale cessione di una “terra che non appartiene a una sola persona”.

Anche Zelensky ha riferito di “un grande incontro” con Trump, con cui ha discusso “tutti gli aspetti” del piano di pace in 20 punti, ribadendo che è completo “al 90%” e affermando che Stati Uniti e Ucraina hanno raggiunto un accordo “al 100%” sulle garanzie di sicurezza e sulla dimensione militare, definite “una pietra miliare fondamentale per raggiungere una pace duratura”. Tuttavia, ha poi aggiunto che i team negoziali di Ucraina e Stati Uniti si incontreranno “già la prossima settimana” per “definire tutte le questioni discusse”.

La stessa presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha riferito di “nuovi progressi” registrati nell’incontro in Florida, a cui hanno partecipato in videochiamata anche i leader europei per circa un’ora, sottolineando che “l’Europa è pronta a continuare a collaborare con l’Ucraina e gli Stati Uniti per consolidare questi progressi” e che è “fondamentale avere garanzie di sicurezza ferree fin dal primo giorno”.

Nonostante le dichiarazioni, Trump non ha voluto alimentare aspettative su un accordo imminente, soprattutto quando è stato sollecitato dalla stampa su possibili scadenze fissate da Washington a riguardo. “Sapete qual è la mia scadenza? Porre fine alla guerra”, ha detto prima di ricevere Zelensky, riconoscendo la “difficoltà” delle trattative. Dopo l’incontro ha quindi ammesso che un accordo “potrebbe non arrivare”, precisando: “Tra qualche settimana, lo sapremo in un modo o nell’altro”.

