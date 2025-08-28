giovedì, 28 Agosto , 25

Champions League, il sorteggio in diretta – Le avversarie di Juve, Inter, Napoli e Atalanta

(Adnkronos) - Prende forma la nuova edizione della...

Fedez, Santanché e La Russa in barca insieme nelle foto di ‘Chi’

(Adnkronos) - Un trio inedito in vacanza insieme:...

Farnesina, Tajani: “Cdm ha approvato la riforma del ministero degli Esteri”

(Adnkronos) - ''Il Consiglio dei ministri ha approvato...

Micheal Ward in tribunale, l’attore britannico accusato di stupro e aggressione sessuale

(Adnkronos) - Micheal Ward, attore britannico vincitore del...
ucraina,-p.-chigi:-italia-non-partecipera-a-forza-multinazionale
Ucraina, P. Chigi: Italia non parteciperà a forza multinazionale

Ucraina, P. Chigi: Italia non parteciperà a forza multinazionale

AttualitàUcraina, P. Chigi: Italia non parteciperà a forza multinazionale
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 28 ago. (askanews) – Nel vertice di questa mattina a Palazzo Chigi è stato “ribadito come non sia prevista alcuna partecipazione italiana a un’eventuale forza multinazionale da impegnare in territorio ucraino, mentre sono al vaglio ipotesi di monitoraggio e formazione al di fuori dei confini ucraini solo una volta raggiunta la cessazione delle ostilità”. E’ quanto si legge in un comunicato della Presidenza del Consiglio, dopo la riunione a cui hanno partecipato la premier Giorgia Meloni, i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.