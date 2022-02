Ucraina, parla Poletti (Odessa Journal): “Fiato sospeso ma negozi aperti”

ROMA – ‘Qui a Odessa la situazione è al momento tranquilla. Sembra brutto dirlo perchè sappiamo che nel resto dell’Ucraina stanno avvenendo scontri, ci sono situazioni drammatiche. Però devo dire che qui, dopo lo shock di ieri, quando ci sono stati i bombardamenti missilistici su obiettivi militari, per cui tutta la città ha sentito le bombe e gli scoppi a intermittenza, siamo tranquilli. Non è stato un bombardamento continuo ma sono avvenute diverse esplosioni che si alternavano con un’ora di differenza, iniziate alle 5 del mattino e durate fino a mezzogiorno. Da quel momento calma, calma totale e attesa’. Lo racconta all’agenzia Dire Ugo Poletti, imprenditore milanese e direttore di Odessa Journal, residente nella città ucraina dall’estate del 2017.

‘Tutti guardano con gli occhi a Kiev, dove c’è la grande battaglia- spiega- e tutti si chiedono cosa farà il governo. Sappiamo di movimenti di truppe e di combattimenti, però fortunatamente qui a Odessa noi non siamo toccati dalla guerra, probabilmente perchè questa città non è un obiettivo militare primario’.

‘Ieri mattina -continua Poletti- sono andato al supermercato e ho trovato quello che mi aspettavo, cioè lunghe file di persone che correvano a comprare di tutto ma con un atteggiamento abbastanza tranquillo. Le persone non erano infatti in preda al panico. Anzi per strada ne ho incontrato alcune che scherzavano, che mi hanno sorriso e che mi hanno addirittura fatto delle battute. E questo rientra nel temperamento della popolazione ucraina, dove c’è posto per lo scherzo, per il senso dello humour abbastanza ricorrente. C’era, dunque, tranquillità. Anche questa mattina sono andato a fare un po’ di spesa e non c’era praticamente nessuno, come se la crisi fosse già stata metabolizzata’.

Il direttore di Odessa Journal informa poi che ‘vige lo stato di emergenza, non si dovrebbe poter uscire, la sera c’è il coprifuoco ma questa città e questo Paese non rispettano le regole in maniera germanica o svizzera. Ad esempio dal mio balcone posso vedere i bambini che giocano nei giardini pubblici e la gente che passeggia. Con lo stato di emergenza sono state chiuse le scuole e i locali pubblici ma i negozi continuano ad essere aperti’.

Direttore, qual è la sua linea editoriale? In quale modo ha deciso di raccontare la guerra che state vivendo in prima persona e non dallo schermo di un computer?

‘La sto raccontando per una necessità. La mia testata giornalistica e la mia figura sono dedicate alla promozione della città. La linea editoriale della testata è il marketing di Odessa a livello internazionale. La mia non è una testata che normalmente segue la cronaca, perchè siamo una testata on line in lingua inglese che si rivolge ad una audience internazionale, interessata a temi come la cultura, gli eventi, il lifestyle e, soprattutto, il comparto business. I nostri lettori, che ad esempio ci seguono da Londra o dal Canada, dagli Stati Uniti o dall’Australia, non sono interessati a quello che succede localmente. Di colpo, all’improvviso, la guerra ci ha catapultati nella cronaca, ecco perchè la mia è stata un’esigenza. E poi, in particolare, mi sono trovato ad essere un interessante punto di vista per la stampa italiana: sono infatti uno straniero, conosco bene il paese, vivo qui da quasi cinque anni e posso offrire un punto di vista più distaccato e non emotivamente legato. Sono convinto che se fossi di nazionalità ucraina metterei accenti un po’ diversi a quello che dico’.

Vai in strada a raccogliere voci e testimonianze? Hai dei collaboratori che lo fanno per te?

‘No, non ci è permesso uscire e lasciare le nostre case. Ma una delle caratteristiche della mia testata è quella di essere un vettore sociale molto forte in questa città. Avendo io un’ottica molto mirata sugli attori culturali ed economici di Odessa, ho con loro stretti rapporti. Questo ci consente di raccogliere direttamente da loro le testimonianze, abbiamo una stretta connessione ed un contatto diretto con quella che è l’elite della città, motore intellettuale ed economico di Odessa’.

È sposato, ha dei figli?

‘No, non ho figli, convivo con una donna di nazionalità ucraina’.

Pensate di tornare in Italia?

‘Neanche per sogno, con somma delusione dei miei amici e dei miei parenti. Non ne sento il bisogno, mi sento sicuro. Se, invece, i russi bombardassero la città, se distruggessero le case e i palazzi, se attaccaserro i civili, se li catturassero per strada e li mettessero al muro per fucilarli, queste potrebbero essere buone ragioni per lasciare la città. Ma qui a Odessa non stiamo vivendo niente di tutto questo’.

Quanti sono gli italiani a Odessa? Sei in contatto con alcuni di loro?

‘In questa situazione di crisi sono rimasto molto positivamente impressionato dalla diplomazia italiana, che in passato non mi era sembrata in altri Paesi particolarmente efficace, e dall’attenzione dell’ambasciata e del ministero degli Esteri. Hanno organizzato riunioni preparatorie con gli italiani di Odessa, ci hanno illustrato la situazione e ci hanno dato delle regole di comportamento, la prima delle quali è stata la registrazione nei siti in modo che loro stessi potessero mapparci. La seconda regola è stata quella di nominare dei responsabili e, poi, di dare vita a una chat. Ora siamo in contatto costante con l’ambasciata o con la Farnesina e c’è una condivisione delle informazioni in tempo reale. Questo fa sì che noi italiani residenti a Odessa ci sentiamo frequentemente e a questo gruppo hanno aderito anche connazionali che non conoscevo. Tra l’altro da Roma è venuta qui l’Unità di crisi della Farnesina, che ci ha spiegato il suo modus operandi e ci ha consentito di sentirci come una vera e propria comunità. So che lo stesso è stato fatto nella città di Leopoli, mentre non so quanti italiani ci siano a Dnepropetrovsk o a Kharkiv’.

Sta tessendo le lodi dell’ambasciata italiana e della Farnesina, mentre è stato un po’ critico con Milano, la sua città natale…

‘Milano è una città che amo molto e a cui devo tanto. Ritengo però che una città che recita un ruolo internazionale, perchè Milano è punto di riferimento per alcuni settori, potrebbe sfruttare meglio cittadini leali come me e che all’estero continua a leggere sul sito di riferimento