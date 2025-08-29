venerdì, 29 Agosto , 25

E’ morto Rodion Shchedrin, grande compositore russo

(Adnkronos) - Il compositore e pianista russo Rodion...

Maltempo estremo, allerta per nubifragi e forti temporali

(Adnkronos) - Il maltempo si abbatte con forza...

Venezia 2025, ovazione per Clooney: dieci minuti di applausi per ‘Jay Kelly’

(Adnkronos) - Un'ovazione di dieci minuti ha accolto...

Yemen, media: primo ministro Houthi ucciso in raid Israele a Sana’a

(Adnkronos) - Il primo ministro dei ribelli Houthi...
ucraina,-politico:-“europa-valuta-possibilita-zona-cuscinetto”
Ucraina, Politico: “Europa valuta possibilità zona cuscinetto”

Ucraina, Politico: “Europa valuta possibilità zona cuscinetto”

DALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina, Politico: "Europa valuta possibilità zona cuscinetto"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Europa sta valutando la possibilità di sostenere una zona cuscinetto di 40 chilometri come parte degli sforzi per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Lo scrive Politico, citando cinque diplomatici europei. La zona cuscinetto è al vaglio dei leader europei come opzione per un cessate il fuoco o un accordo postbellico tra le forze ucraine e russe, ma Washington non è coinvolta nelle discussioni, hanno affermato i cinque diplomatici anonimi. 

“Tutti stanno cercando di agire il più rapidamente possibile sulle garanzie di sicurezza, in modo che Trump non cambi idea”, ha affermato uno dei funzionari europei. La proposta sarebbe probabilmente legata a concessioni territoriali da parte dell’Ucraina e non è chiaro se Kiev sia aperta al piano, hanno aggiunto i diplomatici. Secondo due funzionari, si prevede che le truppe francesi e britanniche costituiranno la maggioranza delle forze di peacekeeping, mentre Regno Unito e Francia premono affinché altri alleati forniscano equipaggiamento militare. 

Secondo quanto riportato da Politico, in Ucraina potrebbero essere dislocati da un minimo di 4.000 a un massimo di 60.000 peacekeeper per garantire un potenziale accordo di pace, mentre gli alleati di Kiev rimandano l’assunzione di impegni pubblici finché non emergeranno dettagli chiave. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.