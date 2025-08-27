mercoledì, 27 Agosto , 25

Verbania, morto il bimbo di 3 anni caduto nella piscina di un b&b a Omegna

(Adnkronos) - È morto in ospedale il bambino...

West Nile, prima vittima in Veneto: morta donna di 81 anni

(Adnkronos) - Una donna di 81 anni è...

Messina, cane trovato morto in una valigia

(Adnkronos) - Un cane è stato trovato morto...

Us Open, il programma della quarta giornata: da Paolini a Bellucci-Alcaraz, i match di oggi

(Adnkronos) - Quarta giornata di match agli Us...
ucraina,-prodi:-europa-come-uno-scolaretto-a-washington,-umiliante
Ucraina, Prodi: Europa come uno scolaretto a Washington, umiliante

Ucraina, Prodi: Europa come uno scolaretto a Washington, umiliante

AttualitàUcraina, Prodi: Europa come uno scolaretto a Washington, umiliante
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 27 ago. (askanews) – “In pochi sulla stampa hanno dipinto l’incontro di Washington nelle cifre giuste. Ossia lo scolaretto Europa che prende lezione dal professore in cattedra. Non ho mai visto un incontro internazionale in cui fisicamente non si fosse attorno a un tavolo in una situazione di uguaglianza tra partecipanti. E invece gli europei stavano lì, contenti di andare a prendere ordini”. È questa la lettura che l’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, intervistato da Repubblica, ha offerto del recente vertice alla Casa Bianca sull’Ucraina.

“Per invertire la situazione è necessario un salto politico europeo”, ha osservato. “Draghi fa un’analisi perfetta, ma si sofferma solo sulle soluzioni di tipo economico. Bisogna fare debito comune? Certo. Ma ancor più servono la difesa comune e la politica estera comune. Altrimenti restiamo vassalli. Dobbiamo fare politica”. Ma a suo giudizio l’attuale classe dirigente europea non è in grado di riformare l’Unione in questo senso: “Con i governi di coalizioni sempre più complesse, è possibile avere una leadership? No”, ha commentato Prodi.

“Adagio adagio – ha detto fra le altre cose – si assiste al cedimento delle democrazie, mentre l’avvicinamento dei grandi poteri sta portando al trilateralismo Cina, Stati Uniti, Russia. Che poi un è trilateralismo che si riduce ad un bipolarismo perché il rapporto Cina-Russia non si spezza”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.