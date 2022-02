Ucraina, pugno duro del Cio: “Russia e Bielorussia fuori dalle competizioni”

ROMA – Competizioni e manifestazioni internazionali vietate agli atleti russi e bielorussi. È la decisione presa “con il cuore pesante” dall’Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale, dopo l’attacco della Russia all’Ucraina. Per “proteggere l’integrità delle competizioni sportive globali e per la sicurezza di tutti i partecipanti”. l’organo del Cio “raccomanda che le Federazioni Sportive Internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi non invitino o non consentano la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorussi alle competizioni internazionali”. Nel caso in cui questo non possa essere possibile per “motivi organizzativi o legali”, il Cio “esorta vivamente” le Federazioni e gli organizzatori “a fare tutto ciò che è in loro potere per garantire che nessun atleta o funzionario sportivo russo o bielorusso possa prendere parte sotto il nome di Russia o Bielorussia. I cittadini russi o bielorussi, siano essi presenti come atleti individuali o di squadra, dovrebbero essere accettati solo come neutrali. Non devono essere visualizzati simboli, colori, bandiere o inni nazionali”.

RITIRATA L’ONORIFICENZA DELL’ORDINE OLIMPICO A PUTIN

Il Comitato Olimpico internazionale ha deciso di ritirare l’Ordine Olimpico, la più alta onorificenza del movimento olimpico, al presidente della Russia, Vladimir Putin, al viceprimo ministro Dmitry Chernyshenko, e a Dmitry Kozak, vicecapo del personale dell’ufficio esecutivo presidenziale. La decisione è stata presa sulla base delle “circostanze eccezionali” della situazione e considerando la “gravissima violazione della Tregua olimpica e altre violazioni della Carta Olimpica da parte del governo russo in passato”.

IL GOVERNO INGLESE CONTRO LA FIFA: RUSSIA NON SQUALIFICATA, DISGUSTOSO

Polonia, Svezia, Repubblica Ceca. E poi la neutrale Svizzera, e la Francia. E ora anche l’Inghilterra. Si allunga l’elenco delle federazioni che prendono posizione contro la Russia per l’attacco all’Ucraina. La Federazione inglese ha emesso un comunicato in cui dichiara che non giocherà alcuna partita internazionale con la Russia dopo le atrocità commesse in Ucraina: “In solidarietà con l’Ucraina e per condannare con tutto il cuore le atrocità commesse dalla leadership russa, la FA può confermare che non giocheremo contro la Russia in nessuna partita internazionale nel prossimo futuro”. Ma il governo britannico ha intenzione di andare oltre, ed ha avviato uno sforzo concertato con altre nazioni per costringere la Fifa a buttare la Russia fuori dal calcio. Downing Street e i ministri sono d’accordo con i laburisti sulla necessità di una totale cancellazione sportiva per tutte le squadre che rappresentano la Russia. Fonti del Telegraph parlano di “totale disgusto” dei parlamentari quando domenica la Fifa ha annunciato che la Russia può ancora giocare a calcio a livello internazionale, anche se senza bandiera inno e nome.

(ha collaborato Mario Piccirillo)

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it>

L’articolo Ucraina, pugno duro del Cio: “Russia e Bielorussia fuori dalle competizioni” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento