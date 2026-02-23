lunedì, 23 Febbraio , 26
ucraina,-putin:-“priorita-assoluta”-lo-sviluppo-forze-nucleari-russia
Ucraina, Putin: “priorità assoluta” lo sviluppo forze nucleari Russia

Ucraina, Putin: “priorità assoluta” lo sviluppo forze nucleari Russia

Video NewsUcraina, Putin: "priorità assoluta" lo sviluppo forze nucleari Russia
Redazione-web
Di Redazione-web

In un intervento televisivo promette di rafforzare le forze armate

Mosca, 23 feb. (askanews) – Alla vigilia del quarto anniversario dell’invasione russa in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha definito “priorità assoluta” lo sviluppo delle forze nucleari russe, dopo la scadenza del New START, l’ultimo trattato di disarmo con gli Stati Uniti, e ha promesso di continuare a “rafforzare” l’esercito russo che combatte contro Kiev. “Lo sviluppo della triade nucleare, che garantisce la sicurezza della Russia e consente di assicurare efficacemente la deterrenza strategica e l’equilibrio delle forze nel mondo, rimane una priorità assoluta”, ha dichiarato Putin in un intervento televisivo. “Rafforzeremo in modo qualitativo il potenziale di tutti i tipi e generi di forze armate, miglioreremo la loro preparazione al combattimento, la loro mobilità e la loro capacità di agire in tutte le condizioni, anche le più difficili. E, naturalmente, accelereremo lo sviluppo di sistemi all’avanguardia per le forze armate”, ha aggiunto. “Continueremo i nostri sforzi su larga scala per rafforzare l’esercito e la marina, tenendo conto dell’evoluzione della situazione internazionale, sulla base dell’esperienza militare acquisita durante l’operazione militare speciale, e facendo leva sulla potenza della nostra industria, della nostra scienza e delle nostre imprese industriali e high-tech”, ha concluso.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.