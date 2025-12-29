ucraina,-putin:-“russia-avanza,-libereremo-donbass-e-zaporizhzhia-secondo-il-piano”.-cdm-approva-decreto-aiuti-a-kiev

(Adnkronos) – La Russia sta avanzando con sicurezza sulla linea del fronte in Ucraina, facendo progressi costanti e portando avanti il suo piano per conquistare le regioni ucraine di cui aveva annunciato l’annessione nel 2022. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin incontrando i comandanti dell’esercito di Mosca.

“L’obiettivo di liberare le regioni del Donbass, di Zaporizhia e di Kherson verrà raggiunto gradualmente, secondo il piano dell’operazione militare speciale. Le truppe stanno avanzando con sicurezza, sfondando le linee nemiche”, ha dichiarato Putin. ”Le unità delle Forze armate ucraine si stanno ritirando ovunque, lungo l’intera linea di contatto”, ha riferito il leader del Cremlino.

Putin ha annunciato che le forze russe stanno avanzando verso la città di Zaporizhzhia. “Si sta creando una situazione favorevole nella zona operativa del gruppo di battaglia est nella regione di Zaporizhzhia. I militari hanno superato tutti insieme il fiume Gaichur, superato le difese nemiche e stanno procedendo con un’offensiva verso Zaporizhzhia a un buon ritmo”, ha aggiunto.

Intanto il Consiglio dei ministri ha approvato il dl Ucraina, che prevede “disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance”.