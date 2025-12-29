lunedì, 29 Dicembre , 25

“Ucraina ha attaccato casa di Putin con droni”, Mosca accusa Kiev

(Adnkronos) - Droni ucraini contro la 'casa' di...

Taiwan, nuovi giochi di guerra dalla Cina: “Simuliamo il blocco dei porti”

(Adnkronos) - Sale ancora la tensione, sempre costante,...

Ucraina-Russia, “2026 sarà ancora anno di guerra”: l’analisi dell’esperto

(Adnkronos) - "Sarà un 2026 di guerra. Assolutamente...

2025, Instant mood di Arcadia su 12 parole per 12 mesi: “Trump, Gaza e Israele le più citate”

(Adnkronos) - 'Trump', 'Gaza', 'Israele': ecco i termini...
ucraina,-putin:-“russia-avanza,-libereremo-donbass-e-zaporizhzhia-secondo-il-piano”.-cdm-approva-decreto-aiuti-a-kiev
Ucraina, Putin: “Russia avanza, libereremo Donbass e Zaporizhzhia secondo il piano”. Cdm approva decreto aiuti a Kiev

Ucraina, Putin: “Russia avanza, libereremo Donbass e Zaporizhzhia secondo il piano”. Cdm approva decreto aiuti a Kiev

DALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina, Putin: "Russia avanza, libereremo Donbass e Zaporizhzhia secondo il piano". Cdm approva decreto aiuti a Kiev
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Russia sta avanzando con sicurezza sulla linea del fronte in Ucraina, facendo progressi costanti e portando avanti il suo piano per conquistare le regioni ucraine di cui aveva annunciato l’annessione nel 2022. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin incontrando i comandanti dell’esercito di Mosca. 

“L’obiettivo di liberare le regioni del Donbass, di Zaporizhia e di Kherson verrà raggiunto gradualmente, secondo il piano dell’operazione militare speciale. Le truppe stanno avanzando con sicurezza, sfondando le linee nemiche”, ha dichiarato Putin. ”Le unità delle Forze armate ucraine si stanno ritirando ovunque, lungo l’intera linea di contatto”, ha riferito il leader del Cremlino. 

Putin ha annunciato che le forze russe stanno avanzando verso la città di Zaporizhzhia. “Si sta creando una situazione favorevole nella zona operativa del gruppo di battaglia est nella regione di Zaporizhzhia. I militari hanno superato tutti insieme il fiume Gaichur, superato le difese nemiche e stanno procedendo con un’offensiva verso Zaporizhzhia a un buon ritmo”, ha aggiunto.  

Intanto il Consiglio dei ministri ha approvato il dl Ucraina, che prevede “disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance”.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.