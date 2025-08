ucraina,-putin-valuta-positivamente-risultati-negoziati-con-kiev

“Abbiamo bisogno di una pace durarura e a lungo termine”

Milano, 1 ago. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha valutato positivamente i risultati dei negoziato in corso fra Russia e Ucraina nella conferenza stampa seguita al suo incontro con l’omologo bielorusso Alexander Lukashenko.”Certo, i colloqui diretti tra Russia e Ucraina a Istanbul sono uno sviluppo positivo. Per affrontare la risoluzione del problema in modo pacifico, è necessario condurre un dialogo approfondito. E non in pubblico, ma con calma, a porte chiuse, a partire dal processo negoziale”, ha dichiarato il presidente russo.”Ed è a questo scopo che abbiamo proposto la creazione di tre gruppi di lavoro, di cui ho parlato – ha aggiunto – Nel complesso, la reazione da parte ucraina è stata positiva. Abbiamo concordato che avremmo potuto condurre tali negoziati cercando compromessi. Questo lavoro non è ancora iniziato”.”Le condizioni sono certamente rimaste le stesse” del 2024, ha sottolineato il leader russo. “Non sono condizioni, ma obiettivi. Ho formulato gli obiettivi della Russia. Fino a quel momento, ci era stato detto che non era chiaro cosa volesse la Russia, quindi li abbiamo formulati lo scorso giugno in un incontro con i vertici del Ministero degli Esteri russo”, ha spiegato.”Lo ripeto ancora una volta: abbiamo bisogno di una pace duratura e a lungo termine, basata su solide fondamenta, che soddisfi sia la Russia che l’Ucraina e garantisca la sicurezza di entrambi i Paesi”, ha concluso Putin.