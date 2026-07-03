venerdì, 3 Luglio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina, Putin vuole tutto il Donbass: "Russia ha compiuto passo decisivo"
ucraina,-putin-vuole-tutto-il-donbass:-“russia-ha-compiuto-passo-decisivo”
Ucraina, Putin vuole tutto il Donbass: “Russia ha compiuto passo decisivo”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, Putin vuole tutto il Donbass: “Russia ha compiuto passo decisivo”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “L’Ucraina non vuole la pace. La Russia ha preso Konstantinovka, città strategica per liberare tutta Repubblica Popolare di Donetsk”. Vladimir Putin indossa l’uniforme e fa il punto sulla guerra in Ucraina. Il presidente russo, come mostrano video e foto diffusi dal Cremlino, ha partecipato ad una riunione nel posto di comando del Gruppo congiunto delle forze armate. “Il territorio della Repubblica Popolare di Luhansk è stato completamente liberato”, dice Putin. Con la prospettiva di controllare il Donetsk, afferma, diventa realizzabile la prospettiva di conquistare il Donbass nella sua interezza. 

“L’esecuzione dei compiti dell’Operazione Militare Speciale procede in linea con il piano dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe. Dall’inizio dell’anno, i soldati russi hanno liberato 133 insediamenti e preso il controllo di oltre 3 mila km quadrati della nostra terra nel Donbass e nella Nuova Russia”, dice Putin snocciolando dati. Nelle ultime ore, dice il leader del Cremlino, spicca la liberazione di Konstantinovka che “ha un’importanza strategica ed è la chiave per la liberazione di tutta la Repubblica Popolare di Donetsk”. 

Nelle dichiarazioni diffuse da Mosca, Putin si scaglia contro l’Ucraina e in particolare contro il presidente Volodymyr Zelensky, definito “ipocrita”. “Le dichiarazioni pompose del capo del regime di Kiev sui inesistenti successi militari delle forze armate ucraine gioveranno alla Russia”, dice il presidente russo. “Avanziamo lungo tutta la linea del fronte”, ripete Putin, affermando che Mosca punta alla creazione di una zona di sicurezza nelle regioni di Sumy e Kharkiv. E se Kiev continuerà a “colpire obiettivi civili” in Russia, il Cremlino ordinerà l’ampliamento della zona di sicurezza “su terre storicamente russe”. “Non è da escludere che Kiev tenterà di compiere incursioni, ho ordinato alle forze armate di essere pronte ad affrontarle”, afferma.  

Previous article
Usa festeggiano il 4 luglio, Independence Day tra caldo estremo e fuochi record di Trump

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa festeggiano il 4 luglio, Independence Day tra caldo estremo e fuochi record di Trump

(Adnkronos) - Per gli Stati Uniti weekend del 4 luglio storico tra caldo record, Mondiali di calcio e soprattutto la ricorrenza del 250° anniversario...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Torna il caldo record, ecco la fiammata di luglio: “Non sarà passeggera”

(Adnkronos) - Torna il grande caldo dopo la tregua. Il weekend non sarà rovente in Italia, almeno non ovunque, ma il sollievo è destinato...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Nato, Meloni prepara il summit di Ankara. Riflettori sull’incognita Trump

(Adnkronos) - Da Evian ad Ankara. Dopo il G7 francese, che ha segnato una delle fratture più evidenti tra l’inquilino della Casa Bianca e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, De Martino: “Sto già costruendo il mio Festival internazionale”

(Adnkronos) - ﻿La preparazione di Sanremo "sta andando bene, perchè grazie a Carlo Conti che mi ha investito così presto ho avuto modo di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.