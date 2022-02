Ucraina, ragazza a Kiev: “I russi vogliono occupare la città, è una follia”

ROMA – “Proviamo a uscire dalla metropolitana e ad andare a casa di un’amica per mangiare qualcosa. Poi decideremo cosa fare; qui tutti sostengono che i militari russi vogliono occupare Kiev”. A parlare con l’agenzia Dire questa mattina è una ragazza di 20 anni, incontrata nella capitale alcuni giorni fa.

Con lei, questa notte, in una stazione sotterranea per proteggersi in caso di bombardamenti, ci sono altre ragazze e ragazzi. “In questo momento non si sentono esplosioni, sto bene, ancora all’interno della metropolitana” dice la giovane, che lavora nel settore creativo. “Vedo che però alcune persone stanno uscendo fuori: proveremo anche noi”.

Nel rifugio, nella notte, in tanti sono riusciti a restare connessi a internet. La ragazza ha ascoltato il videomessaggio del presidente Volodymyr Zelensky, che ha denunciato l’ingresso nella capitale di gruppi di “sabotatori” sostenendo che per le forze armate di Mosca il capo dello Stato è “l’obiettivo numero uno da eliminare”.

La ragazza continua: “Qui tutti dicono che i russi vogliono occupare Kiev e che il presidente Vladimir Putin intende prendere il potere in Ucraina; sostiene di volere liberare il popolo ma sarebbe invece meglio che liberasse la sua testa da questi pensieri, assurdi e diabolici”.

Nella notte nella capitale si sono verificate esplosioni. I servizi di soccorso hanno confermato che due palazzi, con appartamenti dove vivono famiglie, sono in fiamme nel settore sud-orientale della città, nell’area di Darnytskyi.

