Ucraina, raid russo su Kiev: almeno 2 morti

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – E’ di due morti e aleno 4 feriti il bilancio di un raid russo condotto nella notte del 5 gennaio in Ucraina. Secondo quanto ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, “attualmente, quattro persone sono rimaste ferite a seguito dell’attacco a una struttura medica privata nella capitale. Due di loro sono in gravi condizioni. Un uomo che era in cura presso la struttura medica è deceduto”, ha affermato.  

Le forze di polizia di Kyiv hanno confermato, alle ore 7:15, il decesso di un uomo nato nel 1995, il quale era degente presso una clinica privata nel distretto di Obolonskyi. Tra le persone ferite figurano una donna di 42 anni, trattata sul posto, e due donne, entrambe ricoverate. 

Una seconda persona, un uomo di 70 anni, è stata uccisa nella vicina città di Fastiv, come ha dichiarato il governatore regionale Mykola Kalashnyk. 

 

