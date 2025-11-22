sabato, 22 Novembre , 25

Ucraina, leader Ue e G7: "Piano Usa richiede ulteriore lavoro"

Ornella Vanoni, il rapporto con il figlio Cristiano: "Pensava che lo abbandonassi"

Don Alì arrestato a Torino, il re dei maranza in manetta

Vanoni, Elisa Fuksas: "L'ho raccontata nel mio film, Ornella mi ha cambiato la vita"

Ucraina, riunione dei “volenterosi” a margine del G20

Per “discutere la strada da seguire per l’Ucraina”

Johannesburg, 22 nov. (askanews) – Riunione dei “volenterosi questa mattina Johannesburg a margine dei lavori del G20.Tra i leader presenti – su invito del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e della Commissione Ursula von der Leyen – la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer, il canadese Mark Carney, il cancelliere tedesco Friedrich Merz i rappresentanti di Norvegia, Giappone, Australia, Finlandia, Irlanda, Olanda, Spagna.Obiettivo, hanno spiegato fonti europee, “discutere la strada da seguire per l’Ucraina”.

