martedì, 10 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina, Russia attacca ancora con missili e droni: colpite Dnipro e a...
ucraina,-russia-attacca-ancora-con-missili-e-droni:-colpite-dnipro-e-a-kharkiv
Ucraina, Russia attacca ancora con missili e droni: colpite Dnipro e a Kharkiv
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, Russia attacca ancora con missili e droni: colpite Dnipro e a Kharkiv

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Gli attacchi russi hanno colpito nella notte le città ucraine di Dnipro e Kharkiv, causando almeno 20 feriti. Lo riporta il Kiev Independent, mentre le squadre di emergenza continuano a valutare i danni. A Dnipro, il governatore Oleksandr Hanzha ha dichiarato che 10 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 12 anni. Il sindaco Borys Filatov ha detto che numerosi edifici sono stati danneggiati. “A seguito di un altro attacco russo, almeno otto edifici a più piani sono stati danneggiati. Diverse centinaia di finestre sono andate in frantumi”, ha riferito Filatov . 

Dnipro, la quarta città più grande dell’Ucraina, con una popolazione prebellica di 968.000 abitanti, continua a subire regolari attacchi missilistici e di droni russi a causa della sua vicinanza alle regioni del fronte ucraino, trovandosi a circa 130 chilometri dalle zone di combattimento. A Kharkiv, i droni russi hanno preso di mira i quartieri di Industrialnyi e Kholodnohirskyi, ferendo circa 10 persone, tra cui un’adolescente. Il sindaco della città, Ihor Terekhov, ha affermato che un attacco con drone Shahed ha danneggiato edifici residenziali e annessi nel distretto di Kholodnohirskyi. 

Le autorità hanno affermato che l’entità esatta delle vittime e dei danni deve ancora essere chiarita e che le operazioni di soccorso e la valutazione dei danni proseguiranno nel corso della mattinata. Gli attacchi notturni sono avvenuti solo pochi giorni dopo che le forze russe avevano colpito un edificio residenziale di cinque piani a Kharkiv con un missile balistico, il 7 marzo, uccidendo 11 persone, tra cui due bambini, e ferendone almeno altre 15. 

Previous article
Iran: “Negoziati con Usa non all’ordine del giorno, attacchi finché necessario”
Next article
Trump: “Se l’Iran blocca lo Stretto di Hormuz lo colpiremo venti volte più duramente”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Morto a 60 anni Tommy DeCarlo, voce dei Boston che da fan divenne frontman

(Adnkronos) - È morto a 60 anni Tommy DeCarlo, cantante dei Boston per quasi due decenni. Il musicista statunitense è scomparso lunedì 9 marzo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Carburanti, rallenta ma non si ferma corsa dei prezzi per diesel e benzina

(Adnkronos) - Rallenta ma non si ferma l’aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa: se infatti il petrolio ha chiuso in brusco calo (Brent...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Morto il rapper Dot Rotten, pioniere del ‘grime’ britannico: aveva 37 anni

(Adnkronos) - È morto a 37 anni il musicista e produttore Dot Rotten, figura di spicco della scena grime britannica. La notizia della morte,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Napoli, giovane donna accoltellata in autobus: l’aggressore si toglie la vita

(Adnkronos) - Si è tolto la vita nella serata di ieri il 39enne arrestato dopo aver accoltellato una donna a bordo di un autobus...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.