Ucraina, Russia attacca Kiev e altre città. Oggi nuovi colloqui in Svizzera
Ucraina, Russia attacca Kiev e altre città. Oggi nuovi colloqui in Svizzera

(Adnkronos) – Notte di raid russi in Ucraina a poche ore dai colloqui con gli Stati Uniti e in Svizzera per cercare una via d’uscita alla guerra. Kiev e altre grandi città sono state colpite da un nuovo massiccio attacco russo con droni e missili balistici. Nella capitale tre i quartieri colpiti, ha riferito stamattina il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. Un condominio di nove piani è stato danneggiato, ma non si sono registrati feriti. 

Anche Kharkiv (nord-est) è stata presa di mira da droni e missili, ha riferito il sindaco, Igor Terekhov. Nella seconda città più popolata del Paese prima dell’invasione russa lanciata nel febbraio 2022, e in un villaggio vicino, sono rimaste ferite in totale 14 persone, tra cui un bambino di sette anni, secondo Oleg Synegoubov, capo dell’amministrazione militare locale. A Zaporizhzhia (sud-est), almeno sette persone sono rimaste ferite, secondo Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione regionale. Più di 500 case sono senza riscaldamento e 19 edifici sono stati danneggiati, ha aggiunto. 

A Kryvyi Rig, nel centro dell’Ucraina, due persone sono rimaste ferite in un attacco, secondo il capo dell’amministrazione regionale di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja. Anche la regione di Vinnytsia è stata bersaglio di un “massiccio attacco aereo nemico”, secondo la sua il capo dell’amministrazione locale Natalia Zabolotna. La Polonia, Paese confinante con l’Ucraina, ha mobilitato l’aeronautica militare per proteggere il suo spazio aereo. 

Gli inviati ucraini e americani si incontreranno oggi a Ginevra per avviare nuovi colloqui trilaterali con la Russia e porre fine al conflitto, entrato martedì nel suo quinto anno.  

