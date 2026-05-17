domenica, 17 Maggio , 26

Usa-Cina, Follini: “Xi vince il match, Stati Uniti in ritirata”

(Adnkronos) - "Il grande palcoscenico mondiale ci distrae...

Serie A, oggi Juve-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna in campo la Juve in...

Amici, chi sono i cinque finalisti: tre ballerini, due cantanti

(Adnkronos) - Sono cinque i finalisti che si...

Serie A, oggi Inter-Verona: orario, probabili formazioni e dove vedere premiazione scudetto

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Serie...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina-Russia, "attacco con droni su Mosca: 3 morti"
ucraina-russia,-“attacco-con-droni-su-mosca:-3-morti”
Ucraina-Russia, “attacco con droni su Mosca: 3 morti”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina-Russia, “attacco con droni su Mosca: 3 morti”

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) –
Massicco attacco di droni ucraini contro Mosca e la regione della capitale nella notte è stato respinto dalle forze di difesa aerea del ministero della Difesa russo. Secondo i primi rapporti, scrive la Tass, più di 12 persone sono rimaste ferite a Mosca, tre sono morte e altre cinque sono rimaste ferite nella regione. 

Secondo quanto riportato dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto più di 120 droni diretti verso la città. Nell’attacco sono rimaste ferite 12 persone, per lo più nei pressi del checkpoint della raffineria di petrolio. I detriti di un drone hanno colpito un edificio in costruzione a Mytishchi, uccidendo due persone, secondo quanto riportato dal governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov. 

Una donna è morta e un’altra persona è sotto le macerie dopo che un drone ha colpito un’abitazione privata a Khimki. Un drone ha colpito un condominio a Putilkovo, danneggiando diversi appartamenti. Non si sono registrati feriti. Quattro persone sono rimaste ferite in un attacco di droni a Istra. Un condominio a Dedovsk e sei abitazioni private nel villaggio di Agrogorodok sono state danneggiate. 

Sono più di 550 i droni intercettati durante la notte, provenienti dall’Ucraina. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, precisando che “le forze di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 556 droni ucraini ad ala fissa” in oltre una dozzina di regioni. 

Dopo il micidiale attacco missilistico e con droni della Russia contro la capitale dell’Ucraina Kiev, che la notte fra il 13 e il 14 maggio ha causato la morte di almeno 24 persone e il ferimento di almeno altre 48, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva dichiarato di aver incaricato le forze armate ucraine di preparare “possibili modalità di risposta”.
 

Previous article
Giro d’Italia, oggi nona tappa: orario, percorso e dove vederla
Next article
Il “Bangaranga” della Bulgaria conquista Vienna. Dara è la regina dell’Eurovision 2026. Per Sal Da Vinci un ottimo quinto posto

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa-Cina, Follini: “Xi vince il match, Stati Uniti in ritirata”

(Adnkronos) - "Il grande palcoscenico mondiale ci distrae dalle piccole cronache di casa nostra. Così ora l’incontro tra Trump e Xi Jing Ping, appena...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serie A, oggi Juve-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna in campo la Juve in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, i bianconeri ospitano la Fiorentina allo Stadium nella penultima giornata...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Amici, chi sono i cinque finalisti: tre ballerini, due cantanti

(Adnkronos) - Sono cinque i finalisti che si contenderanno stasera, domenica 17 maggio, la vittoria della 25esima edizione di 'Amici' di Maria De Filippi....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serie A, oggi Inter-Verona: orario, probabili formazioni e dove vedere premiazione scudetto

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, i nerazzurri ospitano il Verona a San Siro nella penultima giornata...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.