Ucraina-Russia, Crosetto: “Nessuno teme la guerra nucleare”

(Adnkronos) – “Tutti i tecnici sono propensi a credere che nessuno pensi realmente all’utilizzo di armi nucleari. Sul piano razionale è così, certo nulla si può contro la follia ma nessuno teme oggi una escalation che possa portare ad una guerra nucleare”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto intervenendo al Festival delle città, organizzato da Ali (Autonomie locali italiane).

Crosetto guarda invece con fiducia alla prospettiva di un dialogo con la Russia in primavera. “Credo che l’inverno bloccherà le attività terrestri e temo che possa incrementare le attività aree da parte della Russia che non ha ancora utilizzato aerei di quarta e quinta generazione di cui dispone. Ho l’impressione – sottolinea – che qualcuno possa considerare questo inverno come il punto dirimente di un conflitto che sembra non voler mai terminare e che dopo la controffensiva Ucraina e la contro offensiva Russa, la primavera possa essere il periodo in cui, esaurite da tutte e due le parti le armi, si possa aprire un dialogo”.

Tuttavia la Russia nei giorni scorsi ha agitato più volte lo spettro del nucleare accelerando nella corsa alla produzione di nuove armi atomiche. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Vladimir Putin annunciando che l’autorità nucleare russa “Rosatom è impegnata nella creazione di armi avanzate in grado di mantenere un equilibrio strategico nel mondo”.

Le minacce russe non si fermerebbero solo alla corsa verso nuovi armamenti. Secondo indiscrezioni raccolte dal New York Times, Mosca potrebbe essere pronta a testare un missile a propulsione nucleare. Secondo quanto emerge da immagini satellitari e dati aeronautici, potrebbe preparare il test di un missile da crociera – o anche averne già sperimentato uno di recente – che può essere armato con una piccola testata nucleare, con una gittata sulla carta di migliaia di chilometri.