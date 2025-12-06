sabato, 6 Dicembre , 25

Prima alla Scala, domani un 7 dicembre "clamoroso" con Lady Macbeth

Ucraina-Russia, missili e droni su Kiev nella notte: feriti e danni alle ferrovie

Ucraina-Russia, missili e droni su Kiev nella notte: feriti e danni alle ferrovie

Redazione-web

(Adnkronos) – Un pesante attacco russo, con missili e droni, ha colpito nella notte alcune città in Ucraina. A denunciarlo sono le autorità locali, come riporta ‘The Kyiv Independent’, confermando che Lnella regione di Kiev risultano almeno tre feriti.’ L’offensiva ha compromesso le infrastrutture ferroviarie, imponendo la riprogrammazione dei collegamenti passeggeri. 

Secondo quanto riporta ‘Thr Kyiv Independent’, sono state segnalate esplosioni, oltre a Kiev, anche in altre città ucraine: Poltava, Lutsk, Odessa, Zaporizhzhia e Bila Cerkva. Nella regione di Dnipropetrovsk le autorità hanno segnalato incendi in diverse zone e attacchi che hanno colpito case a Pavlohrad e un’infrastruttura a Kryvyi Rih, città natale di Volodymyr Zelensky. 

Il governatore della regione di Kiev, Mykola Kalashnyk, ha segnalato il ferimento di un 42enne nella città di Fastiv, a circa 60 chilometri a sudovest di Kiev. Le autorità hanno accusato Mosca per un “bombardamento massiccio contro l’infrastruttura ferroviaria” a Fastiv. Nel distretto di Vyshhorodskyi, a nord di Kiev, sono rimaste ferite – secondo la denuncia di Kalashnyk – due donne di 46 e 40 anni. 

