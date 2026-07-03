venerdì, 3 Luglio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina, Russia non avanza più: a giugno frenata record di Mosca
ucraina,-russia-non-avanza-piu:-a-giugno-frenata-record-di-mosca
Ucraina, Russia non avanza più: a giugno frenata record di Mosca
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, Russia non avanza più: a giugno frenata record di Mosca

Redazione-web
By Redazione-web

-

0
0

(Adnkronos) –
La Russia sferra un attacco record contro Kiev, i missili e i droni di Mosca provocano una strage nella capitale ucraina. L’ennesimo raid, uno dei più massicci se non il più violento dall’inizio della guerra, è la spia della strategia estrema che Vladimir Putin predilige in un quadro sempre più complesso per gli invasori. Sul terreno, la Russia si è impantanata. Il tasso di avanzamento delle forze di Mosca in Ucraina a giugno è crollato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le perdite al fronte aumentano in modo drastico in relazione al territorio conquistato, come emerge dalle analisi dell’Institute for the Study of War di Washington. 

 

 

Il mese scorso i soldati di Mosca hanno preso il controllo, o sono riusciti a infiltrare (operazioni che hanno iniziato a condurre dall’estate dello scorso anno) 30,42 chilometri quadrati di territorio: una frazione rispetto ai 481,25 dello scorso anno, ‘al cambio’ sono 1,01 chilometri quadrati al giorno in media (lo scorso anno erano stati 16,04). Il trend è iniziato lo scorso novembre, in modo particolare nelle direzioni di Kupyansk e Oleksandrivka, dove la controffensiva delle forze ucraine è fino a ora riuscita a contenere l’avanzata nemica. 

Da gennaio a giugno dello scorso anno le forze di Mosca hanno preso il controllo dei 2.189,87 chilometri quadrati di territorio ucraino, contro i 622,60 chilometri quadrati dello stesso periodo del 2026: solo il 28,43 per cento del risultato di un anno fa. Le forze russe a giugno hanno registrato, secondo i dati dello stato maggiore ucraino, 39.490 vittime, vale a dire, 1.298 vittime per chilometro quadrato conquistato o infiltrato, mentre nel giugno dello scorso anno, le vittime erano state 32.680, von una media di 68 vittime per chilometro quadrato preso. 

Sempre lo scorso giugno, i russi hanno perso 12.867 mezzi e carri, contro i 3.395 del giugno 2025, un aumento di un fattore 3,8. I russi hanno perso 60-849 droni contro i 4.581 del giugno 2025, con un aumento di un fattore 13,3. 

 

Previous article
Wimbledon, oggi Sinner-Brooksby al terzo turno. orario, precedenti e dove vederla
Next article
Le prime pagine di venerdì 3 luglio 2026

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Wimbledon, oggi Sinner-Brooksby al terzo turno. orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, il fuoriclasse azzurro affronta Jenson Brooksby nel terzo turno dello...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Formula 1, si corre in Gran Bretagna: dalle libere alla gara, orari e dove vedere il Gp di Silverstone

(Adnkronos) - Torna in pista la Formula 1. Da oggi, venerdì 3 luglio, a domenica 5 luglio, si corre il Gran Premio della Gran...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, oggi Australia-Egitto ai sedicesimi: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna in campo l'Egitto ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 3 luglio, la nazionale del ct Hassan sfida l'Australia ai sedicesimi di finale...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Palio di Siena, oggi la corsa dopo il rinvio: tutte le tappe della giornata, dalla pista alla ‘conchiglia’

(Adnkronos) - Il Palio di Siena si corre oggi, venerdì 3 luglio, dopo il rinvio per maltempo. Alle ore 15.30 e 16 sono previsti...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.