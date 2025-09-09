martedì, 9 Settembre , 25

Maltempo, rischio nubifragi ed eventi estremi: scatta allerta arancione in 5 regioni

(Adnkronos) - E' allarme maltempo sull'Italia oggi, mercoledì...

Pentagono frena le forniture all’Ucraina, sempre meno armi per la difesa aerea di Kiev

(Adnkronos) - Troppi pochi Patriot e sempre più...

Caso Garlasco, oggi nuovi approfondimenti: ultime analisi su spazzatura Poggi

(Adnkronos) - Ripartono gli approfondimenti sull'omicidio di Chiara...

Israele bombarda Hamas a Doha. Trump: “Non succederà più”. Qatar: “E’ terrorismo”

(Adnkronos) - Israele lancia l'operazione 'Giorno del giudizio'...
ucraina-russia,-polonia-non-si-fida-di-putin:-“pronto-a-invadere-altri-paesi”
Ucraina-Russia, Polonia non si fida di Putin: “Pronto a invadere altri Paesi”

Ucraina-Russia, Polonia non si fida di Putin: “Pronto a invadere altri Paesi”

DALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina-Russia, Polonia non si fida di Putin: "Pronto a invadere altri Paesi"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
“Non ci fidiamo delle buone intenzioni di Vladimir Putin”. Il presidente della Polonia, Karol Nawrocki, è convinto che la Russia non si fermerà all’Ucraina. La guerra in corso da 3 anni e mezzo, dice il numero 1 di Varsavia, rischia di essere solo il primo passo nel piano di Mosca. Nawrocki prende la parola durante una conferenza stampa a Helsinki con il presidente finlandese Alexander Stubb e evidenzia senza mezzi termini che il leader del Cremlino sarebbe pronto a estendere l’aggressione militare oltre l’Ucraina. 

“In attesa, naturalmente, di una pace duratura, una pace permanente, che è necessaria per le nostre regioni, crediamo che Vladimir Putin sia pronto anche a invadere altri Paesi”, dice. L’allarme arriva poche ore dopo la pubblicazione di un lungo articolo di Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, che ha acceso i riflettori proprio sulla Finlandia: “Helsinki prepara la guerra e sarà la testa di ponte dell’attacco”.
 

Nawrocki sottolinea che la Polonia sta rafforzando le proprie difese militari e le relazioni con gli alleati: “Ecco esattamente perché stiamo sviluppando le nostre forze armate, stiamo sviluppando la nostra partnership e le nostre relazioni alleate”. Il presidente polacco osserva inoltre che “l’architettura della sicurezza in tutta la regione è cambiata” e ha definito l’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “l’unico leader del mondo libero che può costringere Putin a negoziare”. 

Nawrocki, al momento, esclude l’invio di soldati in Ucraina. “La presenza di truppe polacche in Ucraina, dal mio punto di vista, è fuori questione, non c’è bisogno di questo. Non darò il mio consenso all’invio di truppe polacche in Ucraina”. Varsavia, però, conferma l’impegno a proseguire il sostegno a Kiev “nei prossimi mesi e anni, fino all’instaurazione di una pace a lungo termine”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.