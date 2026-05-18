lunedì, 18 Maggio , 26

Nuovi venti di guerra Usa-Iran: Trump minaccia, Teheran si prepara allo scontro

(Adnkronos) - L'Iran si prepara alla possibilità di...

Pandemie, il monito degli esperti: “Il mondo non è al sicuro, sull’orlo di danni ancora maggiori”

(Adnkronos) - Il mondo è "sull'orlo di danni...

Manchester City, Guardiola dice addio a fine stagione

(Adnkronos) - Pep Guardiola lascia il Manchester City...

Sparatoria in centro islamico a San Diego, media: “Uccisi due sospetti”

(Adnkronos) - Sparatoria oggi presso il centro islamico...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina, Russia sotto accusa: "Minori addestrati a usare droni militari"
ucraina,-russia-sotto-accusa:-“minori-addestrati-a-usare-droni-militari”
Ucraina, Russia sotto accusa: “Minori addestrati a usare droni militari”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, Russia sotto accusa: “Minori addestrati a usare droni militari”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Un esercito di giovanissimi, bambini compresi, per guidare i droni di Vladimir Putin nella guerra contro l’Ucraina. Questa l’accusa alla Russia contenuta in un nuovo rapporto, che rivela come sia stato avviato nei territori ucraini occupati un programma di addestramento di minori all’uso dei droni militari. Un programma inserito in una strategia di lungo periodo che, secondo gli analisti, punta a costruire una futura forza di operatori di aerei senza pilota. 

Lo studio, intitolato ‘Russia’s Coercive Occupation of Ukraine’ e realizzato dal New Lines Institute for Strategy and Policy, descrive una rete articolata di scuole, centri di addestramento e laboratori tecnici distribuiti in varie aree sotto controllo russo, tra cui Mariupol e diversi territori delle regioni di Kherson, Luhansk e parti del Donbass. 

Secondo il rapporto, citato dal sito del Daily Mail, bambini a partire dagli otto anni – anche con disabilità come accadrebbe nell’oblast di Kherson – verrebbero coinvolti in corsi di formazione dedicati al pilotaggio di droni, con programmi che includono simulazioni. In alcune aree, gli studenti migliori riceverebbero incentivi scolastici, come punteggi aggiuntivi negli esami nazionali. 

Lo schema descritto dagli autori non si limiterebbe alle sole grandi città: strutture di addestramento sarebbero presenti anche in centri universitari e tecnici dei territori occupati, dove i giovani verrebbero introdotti a tecnologie dual use e sistemi di controllo remoto, spesso in un contesto di forte propaganda filo-russa. 

Gli analisti stimano che l’obiettivo strategico di Mosca sia quello di formare fino a un milione di specialisti in sistemi a pilotaggio remoto entro il 2030. Il rapporto sottolinea che questo piano “non è ipotetico”, ma già in fase di attuazione dal momento che sarebbero già state identificate oltre 200 strutture collegate alla mobilitazione giovanile e all’addestramento militare, spesso integrate in programmi educativi e di propaganda. 

Il rapporto descrive inoltre percorsi formativi intensivi, con corsi fino a 256 ore, nei quali verrebbero selezionati soprattutto giovani con competenze nel gaming, considerati più adatti a un apprendimento rapido delle tecniche di pilotaggio. 

Previous article
Hantavirus, a Ushuaia missione per trovare l’origine dell’epidemia
Next article
Pandemie, il monito degli esperti: “Il mondo non è al sicuro, sull’orlo di danni ancora maggiori”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Nuovi venti di guerra Usa-Iran: Trump minaccia, Teheran si prepara allo scontro

(Adnkronos) - L'Iran si prepara alla possibilità di una nuova escalation militare con gli Stati Uniti mentre aumentano le tensioni dopo le ultime minacce...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pandemie, il monito degli esperti: “Il mondo non è al sicuro, sull’orlo di danni ancora maggiori”

(Adnkronos) - Il mondo è "sull'orlo di danni pandemici ancora maggiori". Il rischio di pandemia "sta superando gli investimenti". È il monito lanciato in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Manchester City, Guardiola dice addio a fine stagione

(Adnkronos) - Pep Guardiola lascia il Manchester City alla fine della stagione 2025-2026. L'addio del 55enne manager catalano è anticipato dalla Bbc e dal...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sparatoria in centro islamico a San Diego, media: “Uccisi due sospetti”

(Adnkronos) - Sparatoria oggi presso il centro islamico di San Diego, in California. Mentre si temono vittime, la polizia locale spiega che "la minaccia...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.