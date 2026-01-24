ucraina-russia,-tajani:-“se-trump-riesce-a-chiudere-accordo-merita-nobel-pace”

(Adnkronos) –

Nobel per la pace a Trump? ”Meloni ha detto: spero. Ha detto: se riesce a far chiudere l’accordo tra Ucraina e Russia, dopo aver portato al cessato il fuoco israeliani e Hamas, può avere il Premio Nobel. Mi pare un riconoscimento giusto se riesce in questo intento. Se lo merita. E’ incontrovertibile. Può stare più o meno simpatico, però questo è un dato. Se raggiunge l’obiettivo, sarà un dato incontrovertibile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento di Forza Italia ‘Valori, più libertà, più giustizia’ in corso all’Ergife a Roma.

“Spero che un giorno potremo dare il Nobel per la pace a Donald Trump”. Le parole pronunciate ieri dalla premier Giorgia Meloni in chiusura della conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno riacceso il dibattito sull’argomento. La presidente del Consiglio ha detto di confidare che l’ex presidente americano “possa fare la differenza anche per una pace giusta e duratura in Ucraina”.

Parole che hanno immediatamente provocato le reazioni dall’opposizione.