ucraina-russia,-trump-annuncia-tregua-di-3-giorni:-“ci-avviciniamo-a-soluzione-guerra”

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato ”un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina”. Sul suo Truth Social Trump ha affermato che ”in Russia si celebra il Giorno della Vittoria, ma anche in Ucraina, poiché entrambi i Paesi hanno avuto un ruolo importante nella Seconda Guerra Mondiale”.

Trump ha spiegato che ”questo cessate il fuoco prevede la sospensione di tutte le attività belliche e uno scambio di mille prigionieri tra i due Paesi. Questa richiesta è stata avanzata direttamente da me e apprezzo molto l’accordo raggiunto dal presidente Vladimir Putin e dal presidente Volodymyr Zelensky”.

Trump ha inoltre scritto che “i colloqui per porre fine al conflitto” in Ucraina, ”il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, proseguono e ci stiamo avvicinando sempre di più a una soluzione”. E ha aggiunto, riferendosi alla tregua di tre giorni: “Spero che questo sia l’inizio della fine di una guerra lunga, sanguinosa e combattuta duramente”.

Ieri il Cremlino aveva affermato che, a partire dalla mezzanotte di oggi, sarebbe entrata in vigore una tregua di due giorni della guerra contro l’Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha firmato un decreto ufficiale che consente a Mosca di tenere la parata del 9 maggio per il Giorno della Vittoria. ”Per tutta la durata della parata (dalle 10 ora di Kiev del 9 maggio 2026), il territorio della Piazza Rossa deve essere escluso dall’uso operativo delle armi ucraine”, si legge nel documento.