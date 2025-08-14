giovedì, 14 Agosto , 25
ucraina-russia,-trump-non-discutera-divisione-territori-a-summit-con-putin
Ucraina-Russia, Trump non discuterà divisione territori a summit con Putin

Ucraina-Russia, Trump non discuterà divisione territori a summit con Putin

DALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina-Russia, Trump non discuterà divisione territori a summit con Putin
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Donald Trump ha detto ai leader europei che al vertice di domani in Alaska con Vladimir Putin non intende discutere di alcuna possibile divisione di territori tra Russia e Ucraina. Lo rivela Nbc news, citando due fonti europee e altre tre persone informate della videochiamata di ieri tra il presidente americano e i leader europei, alla quale era presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.  

Nel corso della riunione, Trump ha chiarito che il suo obiettivo è quello di ottenere da Putin un cessate il fuoco in Ucraina, che, tutti i leader sono d’accordo, è una precondizione all’avvio dei negoziati. Ma secondo le stesse fonti, alcuni del leader europei avrebbero avuto l’impressione che il presidente americano non sia ottimista sull’esito del vertice di Anchorage. 

Alla richiesta di un commento, la portavoce di Trump, Karoline Leavitt, ha detto: “La Casa Bianca non discute i dettagli delle conversazioni private americane. Comunque il presidente ha chiarito di voler la fine della guerra e delle uccisioni e l’incontro di domani con il presidente Putin sarà un momento importante in questo processo”. 

Zelensky oggi sarà a Londra, dove sarà ricevuto dal premier britannico Keir Starmer. Lo ha annunciato l’ufficio del primo ministro. Il presidente ucraino è atteso a Downing street alle 9.30 ora locale (le 10.30 in Italia).  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.