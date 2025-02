Ucraina, Rutte: garanzie sicurezza europee necessitano supporto Usa

“Per proteggere 1 mld persone su entrambe sponde dell’Atlantico”

Vienna, 20 feb. (askanews) – Le garanzie di sicurezza europee avranno bisogno del “supporto” americano. Lo ha detto il segretario generale della nato Mark Rutte parlando (trasmesso in streaming) di Ucraina presso l’Università Comenius di Bratislava, Slovacchia.

Sempre nel suo discorso, Rutte con gli studenti, ha detto: “Io stesso sono ottimista riguardo all’iniziativa del Presidente Trump. Certo, è ancora in una fase iniziale, ma penso che sia importante che abbia avviato la sua iniziativa di pace ora con i russi, ma siamo tutti d’accordo anche sul fatto che dobbiamo assicurarci che per qualsiasi accordo di pace in futuro, ci siano forti garanzie di sicurezza.

Ha anche concordato forti garanzie di sicurezza, se fornite dai paesi europei” ma con “un supporto da parte degli Stati Uniti, non con gli stivali sul campo, ma abbiamo ancora bisogno, in generale, di un supporto dagli Stati Uniti per assicurarci che la deterrenza ci sia, ma anche perché gli Stati Uniti forniscono determinate capacità (…) necessarie per rendere possibile ai paesi europei di aiutare lì, quindi quel processo di aiuto ora sta avendo luogo, e sono molto contento che abbia luogo, perché la scorsa settimana a Monaco, durante la conferenza sulla sicurezza, molti europei si lamentavano per non essere coinvolti e per dove siamo arrivati al tavolo, ma fortunatamente, ora hanno iniziato a coordinarsi tra loro. Questo è importante, ed essere coinvolti positivamente in questa iniziativa di pace americana.”.