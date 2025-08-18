ucraina,-rutte-(nato):-da-trump-su-garanzie-di-sicurezza-“davvero-svolta”

Milano, 18 ago. (askanews) – “Sono davvero emozionato e cerchiamo di sfruttare al meglio la giornata di oggi e di assicurarci che da oggi in poi questa situazione finisca il prima possibile”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte durante l’incontro alla Casa Bianca con il presidente Usa Donald Trump, i leader europei, compresa Giorgia Meloni, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Voglio davvero ringraziarla per la sua leadership, per quello che state facendo” ha detto Rutte a Trump. “Penso che se ce la giochiamo bene, potremmo porre fine a tutto questo, e dobbiamo porvi fine. Dobbiamo fermare le uccisioni. Dobbiamo fermare la distruzione delle infrastrutture ucraine. È una guerra terribile. E il fatto che abbiate detto che siete disposto a partecipare alle garanzie di sicurezza è un grande passo avanti. È davvero una svolta, E fa la differenza”.