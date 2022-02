Ucraina, sabato 26 febbraio studenti italiani in piazza per la pace

ROMA – “Ciò che sta accadendo in Europa nord-orientale è gravissimo, oltre che ingiustificabile. L’uso della forza e il ricorso alla guerra sono tassativamente da condannare ed è necessario ora più che mai il cessate il fuoco, ricorrendo alle vie diplomatiche, evitando che milioni di persone rischino la vita a causa della guerra. Il mantenimento della pace deve dunque essere prioritario e sono da attivarsi al più presto corridoi umanitari che possano tutelare la vita di tutte le persone attualmente in forte pericolo. Pertanto è fondamentale scendere in piazza e mobilitarsi in tutti i territori per iniziative unitarie di pace, chiedendo il ritiro delle forze armate russe dall’Ucraina e dicendo basta ad un delirio bellicista che determinerà solo la sconfitta di tutti. Basta corsa al riarmo, basta con guerre e i giochi di potere. Ci vediamo nelle piazze contro la Guerra, per la Pace e il Disarmo in tutto il Paese sabato 26”. Lo scrive la Rete Studenti Medi in un post diffuso oggi sui canali social dell’associazione giovanile.

