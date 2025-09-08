lunedì, 8 Settembre , 25

Ucraina, Salvini: da Lega sempre no a militari in guerre non nostre

Milano, 8 set. (askanews) – “La Lega non approverà mai l’invio di un solo militare italiano a combattere e a morire in Russia e in Ucraina. Mai. Mai”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, in un punto stampa a margine di una iniziativa elettorale del partito a Catanzaro.

“Ascoltiamo il Santo Padre e quindi – ha aggiunto Salvini – mentre altri in Europa parlano di invio di truppe, di guerre, di armi nucleari, noi continuiamo a lavorare perchè siano la diplomazia e il dialogo a risolvere i problemi. Quindi mai un solo soldato italiano a combattere e a morire per guerre non nostre”. Quanto all’ipotesi di ulteriori sanzioni Usa nei confronti della Russia, annunciate da Trump, Salvini commenta: “Speriamo che si mettano d’accordo. Se non ci riesce Trump non ci riesce nessuno”.

