Ucraina, Salvini: "Kiev non potrà vincere sul campo, è arrivato il momento di fermarsi"
Ucraina, Salvini: “Kiev non potrà vincere sul campo, è arrivato il momento di fermarsi”

Ucraina, Salvini: "Kiev non potrà vincere sul campo, è arrivato il momento di fermarsi"
(Adnkronos) – “Questa è una guerra che nessuno potrà vincere sul campo”. Matteo Salvini, leader della Lega, a Zona bianca su Retequattro si esprime così sulla guerra tra Ucraina e Russia. I negoziati per porre fine al conflitto procedono con estrema lentezza, con il tentativo di mediazione europea tra posizione apparentemente poco conciiliabili. “Qualcuno può seriamente credere che l’Ucraina potrà vincere sul campo vista la sproporzione di forze e riconquistare il tempo perduto? No. Prima verrà fermato questo conflitto e sarà meglio per tutti”, dice Salvini. “Noi abbiamo sempre difeso chi è stato aggredito, ma è arrivato il momento di fermarsi”, ribadisce il leader della Lega. 

Il governo si appresta a varare un nuovo decreto: “Arriverà in Cdm un decreto che, su richiesta della Lega, non sarà semplicemente sulle armi ma di difesa della popolazione ucraina, di logistica, non più solo difesa e attacco”. 

 

 

