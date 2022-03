ROMA – “In questo momento c’è qualcuno che invade e qualcuno che è invaso, c’è qualcuno che ha aggredito e qualcuno che è stato aggredito: noi siamo a fianco degli aggrediti, c’è Putin che ha aggredito e Zelensky che è aggredito”. Così Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. “E’ il caso di dirlo, per dire basta alle polemiche stucchevoli”. Per Salvini “chi ha torto, chi ha scatenato l’attacco è chiaro, è la Russia”.

LEGGI ANCHE: Putin come Hitler, quel passaggio di Draghi scritto ma non detto

“Bisogna credere nella pace” e per questo “sono pronto” ad andare a Leopoli: “Se occorresse una presenza fisica; anche sul posto, per dire ‘fermate la guerra’ io direi di sì”, dice Matteo Salvini che pensa “una marcia per invadere pacificamente un territorio sotto assedio”.

LEGGI ANCHE: “Putin chi?”. In Parlamento va in scena il festival dell’oblio

Salvini spiega: “Se possiamo dare un minuscolo contributo rischiando qualcosa, magari a Leopoli dove si è trasferita l’ambasciata italiana, lo faremmo. Certo, bisogna farlo nei prossimi giorni perché pensare che questa guerra duri settimane o mesi mi mette i brividi”.

LEGGI ANCHE: Ucraina, l’Ue propone protezione temporanea di un anno per i rifugiati

Il segretario della Lega “nelle prossime ore” illustrerà la sua idea pacifista all’ambasciata italiana: “Stiamo valutando la logistica, non si tratta di una passeggiata. Le cose vanno fatte per aiutare, non complicare la vita. Se qualcuno che ci crede vuole venire: imprenditori, politici, operai, camionisti…”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Ucraina, Salvini: “Putin aggressore, se serve sono pronto ad andare a Leopoli” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento