venerdì, 27 Febbraio , 26

Svolta meteo, perturbazione atlantica in arrivo: tornano deboli piogge

(Adnkronos) - Tracce di maltempo in arrivo in...

Iran-Usa, accordo lontano su nucleare: le condizioni di Trump, lo scenario

(Adnkronos) - Progressi parziali, distanze notevoli e accordo...

Sanremo, ecco la classifica della terza serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio

(Adnkronos) - Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e...

Sanremo, Pausini cigno nero e Irina odalisca: le pagelle ai look della terza serata

(Adnkronos) - Buona la terza? Chissà. La serata...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina, Santoro: "C'è più democrazia in Russia"
ucraina,-santoro:-“c’e-piu-democrazia-in-russia”
Ucraina, Santoro: “C’è più democrazia in Russia”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, Santoro: “C’è più democrazia in Russia”

Redazione-web
By Redazione-web

-

6
0

(Adnkronos) – “Non c’è una democrazia efficiente e consolidata in Ucraina”. Michele Santoro si esprime così nel suo intervento a Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. “Ne abbiamo sicuramente più di quanta ce ne sia in Russia”, dice il conduttore nella discussione tra i due giornalisti sulla guerra in Ucraina innescata 4 anni fa dall’invasione ordinata da Vladimir Putin. 

“Io non penso proprio – afferma Santoro – . Io penso che la dialettica politica sia molto più forte in Russia che in Ucraina, dove i partiti sono stati proibiti”. “In Russia ancora abbiamo i gulag con i detenuti politici, Alexey Navalny è stato ucciso. Non so se con il veleno di una rana, ma è stato ucciso”, ribatte Formigli facendo riferimento all’inchiesta condotta da paesi occidentali sulla morte dell’oppositore di Putin. Navalny è morto in carcere, in Siberia, per un avvelenamento. “Nemmeno possiamo continuare a parlare dell’Ucraina con immagini compatte e coerenti in cui non si vede mai un minimo di dissenso”, continua Santoro. 

Previous article
La famiglia di Francesca Albanese fa causa all’amministrazione Trump
Next article
Sanremo 2026, doppia Laura Pausini sul palco: l’imitazione di Vincenzo De Lucia

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Svolta meteo, perturbazione atlantica in arrivo: tornano deboli piogge

(Adnkronos) - Tracce di maltempo in arrivo in Italia, con lo stop all'anticipo di primavera che caratterizza il quadro meteo negli ultimi giorni di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran-Usa, accordo lontano su nucleare: le condizioni di Trump, lo scenario

(Adnkronos) - Progressi parziali, distanze notevoli e accordo lontano. I colloqui tra Iran e Stati Uniti a Ginevra vanno in archivio con un bicchiere...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, ecco la classifica della terza serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio

(Adnkronos) - Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Sono i primi cinque classificati della terza serata di Sanremo 2026 che ha...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, Pausini cigno nero e Irina odalisca: le pagelle ai look della terza serata

(Adnkronos) - Buona la terza? Chissà. La serata numero tre di Sanremo sembra cambiare passo in modo deciso, almeno per quanto riguarda i look...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.