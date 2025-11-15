domenica, 16 Novembre , 25

Ballando, Selvaggia Lucarelli accusa Filippo Magnini: ”Tu bluffi, non sei vero”

(Adnkronos) - Nuovo confronto tra Selvaggia Lucarelli e...

Ballando, gli infortuni fermano Fialdini-Pernice: “Non abbiamo scelta”

(Adnkronos) - Gli infortuni fermano Francesca Fialdini e...

Ballando, Delogu in lacrime per la morte del fratello: “Mia vita finita quel giorno”

(Adnkronos) - "La mia vita è cambiata per...

Sinner-Alcaraz, oggi finale Atp Finals. Orario, precedenti e dove vederla in chiaro

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo. Oggi,...
ucraina,-scandalo-corruzione:-zelensky-annuncia-riforme-settore-energetico
Ucraina, scandalo corruzione: Zelensky annuncia riforme settore energetico

Ucraina, scandalo corruzione: Zelensky annuncia riforme settore energetico

DALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina, scandalo corruzione: Zelensky annuncia riforme settore energetico
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha annunciato una riforma delle società energetiche gestite dallo stato, nel tentativo di dare una risposta agli scandali di corruzione che hanno travolto il settore flagellato dagli attacchi russi. “Stiamo iniziando la riforma delle cruciali società statali nel settore energetico – ha scritto il presidente ucraino su X – insieme a un completo audit delle loro attività finanziarie, sarà rinnovato il management di queste società”.  

Secondo le agenzie di investigazione anti-corruzione alla guida di quella che viene chiamata l’operazione Mida, circa 100 milioni di dollari sono stati sottratti al settore energetico. Nei giorni scorsi, Zelensky ha costretto alle dimissioni la ministra dell’Energia Svitlana Grynchuk e il ministro della Giustizia German Galushchenko. Ed ha imposto sanzioni contro l’uomo d’affari Timur Mindich, suo amico stretto ed ex socio, considerato il regista di questo giro di tangenti, che ha già lasciato il Paese.  

Tra le misure annunciate da Zelensky, la creazione di un nuovo board di supervisione a Energoatom, la società nucleare statale al centro dello scandalo, che “nel giro di una settimana” dovrà essere in grado di “riformare completamente il management della società”. 

Il presidente ucraino ha anche chiesto la nomina veloce di un nuovo capo della società idroelettrica Ukrhydroenergo e altre riforme per il gigante del gas e del petrolio Naftogaz.  

Zelensky ha infine ribadito l’impegno suo e del governo a collaborare a pieno con l’indagine anti-corruzione. “Ho dato istruzioni ai funzionari del governo di mantenere un contatto costante e significativo con le forze dell’ordine e gli organismi anti-corruzione – ha affermato – la piena trasparenza e l’integrità del settore energetico rimangono una priorità assoluta”.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.