Ucraina, Seoul protesta con Mosca dopo striscione “Vittoria nostra”

Srotolato sulla facciata Ambasciata russa nella capitale Corea Sud

Seoul, 23 feb. (askanews) – La Corea del Sud ha protestato con la Russia dopo che la sua ambasciata a Seoul ha esposto uno striscione gigante con la scritta “La vittoria sarà nostra”, in riferimento al quarto anniversario della guerra in Ucraina.La Corea del Sud si è opposta all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca e al reclutamento di soldati dalla Corea del Nord da parte della Russia. Lo striscione rosso, bianco e blu, in lingua russa, è stato segnalato nel fine settimana ed era ancora esposto presso l’ambasciata lunedì mattina, scrive Afp.

