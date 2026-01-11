domenica, 11 Gennaio , 26

Ucraina sotto attacco di missili e droni. Zelensky: “Da Russia terrorismo deliberato contro i civili”

Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Nel corso di questa settimana, la Russia ha lanciato quasi 1.100 droni contro l’Ucraina, più di 890 bombe aeree guidate e oltre 50 missili di vario tipo: balistici, da crociera e persino il missile balistico a medio raggio Oreshnik”. A denunciarlo su X è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che “hanno colpito obiettivi che non hanno alcun interesse militare: infrastrutture energetiche, edifici residenziali. Hanno deliberatamente aspettato il gelo per peggiorare la situazione della nostra popolazione. Si tratta di un terrorismo russo deliberato e cinico, diretto specificamente contro i civili. Ringrazio i nostri gruppi antincendio mobili che difendono l’Ucraina da questi attacchi giorno e notte, e tutti i nostri altri guerrieri delle unità di difesa aerea e delle unità di guerra elettronica”. 

Zelensky ha spiegato che “in molte regioni la situazione rimane difficile dopo gli attacchi russi alle nostre infrastrutture sensibili. Gli addetti al settore energetico e le squadre di riparazione stanno lavorando senza sosta per ripristinare l’elettricità, il riscaldamento e l’approvvigionamento idrico per la popolazione. Si tratta di uno sforzo davvero monumentale, di grande importanza per i nostri cittadini, volto a ripristinare la normalità dopo i continui attacchi terroristici russi. Sono grato a tutti coloro che sono coinvolti”, ha sottolineato il presidente ucraino.  

“Ringrazio tutti coloro che lavorano per l’Ucraina. In questo momento, la nostra resilienza interna e il lavoro per rafforzare la nostra difesa sono particolarmente importanti. Abbiamo bisogno di un sostegno stabile per l’Ucraina – ha ribadito – la nostra difesa e una diplomazia coordinata per il bene della pace. Sono grato a tutti i partner che stanno lavorando con noi proprio in questa direzione”. 

