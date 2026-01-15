giovedì, 15 Gennaio , 26

Referendum, raccolta firme online supera 500mila sostenitori. Conte: “Segnale dirompente”

(Adnkronos) - E’ stato raggiunto poco fa il...

Ucraina, Russia: “Opportunità per soluzione negoziale si stanno riducendo”

(Adnkronos) - "La situazione peggiora giorno dopo giorno...

Tumori: nasce il Manifesto europeo per la salute digitale e l’assistenza oncologica

(Adnkronos) - Tradurre le evidenze scientifiche in politiche...

Iran, Tajani: “Italiani lascino Paese, in ambasciata solo personale indispensabile”

(Adnkronos) - Sono circa ''500-600 gli italiani'' in...
ucraina-sotto-attacco,-emergenza-energia-e-allarme-blackout
Ucraina sotto attacco, emergenza energia e allarme blackout

Ucraina sotto attacco, emergenza energia e allarme blackout

Ucraina sotto attacco, emergenza energia e allarme blackout
Redazione-web
Redazione-web

Zelensky: “A Kiev preparazione insufficiente, va corretta subito”

Kiev, 15 gen. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l’introduzione dello stato di emergenza nel settore energetico, mentre i bombardamenti russi e le interruzioni di corrente continuano ad affliggere il Paese nel pieno dell’inverno.Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina: “Abbiamo analizzato separatamente la situazione in alcune delle nostre città. È particolarmente difficile a Kiev. Ci sono poi Odessa, la regione di Dnipropetrovsk, le città di Dnipro e Kryvyj Rih, oltre a diverse altre città e regioni. Vediamo che molto è stato fatto, in particolare a Kharkiv, dove le autorità locali si sono preparate bene. A Kiev, purtroppo, è stato fatto molto meno: nella capitale è stato fatto davvero poco. E anche in questi giorni non vedo l’intensità necessaria. Questo deve essere corretto con urgenza”.Il presidente ha annunciato la nomina di Denys Chmygal a vice primo ministro e ministro dell’Energia, con il compito di gestire l’emergenza causata dagli attacchi alle infrastrutture energetiche e dalle rigide condizioni invernali. “Lo stato di emergenza nel settore dell’energia sarà attuato legalmente, il che offrirà maggiori possibilità – ha aggiunto Zelensky – Il Consiglio dei ministri dell’Ucraina razionalizzerà al massimo tutto ciò che riguarda il collegamento alla rete delle attrezzature energetiche di emergenza”.”Devono esserci più punti di supporto per la popolazione a Kiev e in altre città, molti più “Punti di invincibilità” (strutture che garantiscono servizi essenziali durante le interruzioni di corrente, ndr). Ho ordinato una revisione delle regole del coprifuoco: durante lo stato di emergenza possiamo revocare il coprifuoco in alcune città e comunità, quando la situazione della sicurezza lo consente. I responsabili di governo devono presentare le proposte corrispondenti”, ha concluso il presidente ucraino.

