Ucraina sotto attacco, esplosioni da Kiev a Odessa. Zelensky: “Con Putin serve la forza”

(Adnkronos) – In tutte le regioni dell’Ucraina è stato dichiarato l’allarme antiaereo. Lo riferiscono le autorità di Kiev mentre continuano i raid aerei russi, in particolare contro il sistema energetico del Paese. Il Kyiv Independent segnala esplosioni in più regioni ucraine durante gli attacchi aerei russi.

La difesa aerea è entrata in azione nell’oblast di Kiev, ha affermato l’amministrazione regionale. Sono state segnalate esplosioni anche negli oblast di Odessa, Vinnytsia e Cherkasy.

Il ministro dell’Energia ucraino German Galushchenko ha reso noto che le forze armate russe stanno conducendo un ”massiccio attacco al sistema energetico” dell’Ucraina. Galushchenko afferma che “il nemico continua a terrorizzare. Ancora una volta, il settore energetico in tutta l’Ucraina è sotto attacco massiccio”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato quello che ”è stato uno dei più grandi attacchi contro la nostra infrastruttura energetica”. Su ‘X’ ha spiegato che ”secondo i rapporti preliminari sono stati lanciati 93 missili, tra cui almeno un missile nordcoreano. Sono stati abbattuti in totale 81 missili, 11 dei quali erano missili da crociera intercettati dai nostri F-16. Inoltre, i russi hanno utilizzato quasi 200 droni in questo attacco”.

Zelensky ha quindi accusato il presidente russo Vladimir Putin di voler ”distruggere tutto. E’ così che vuole i negoziati: terrorizzando milioni di persone”. Per questo, ha aggiunto il leader ucraino, ”è necessaria una forte reazione dal mondo: un attacco massiccio deve essere affrontato con una reazione massiccia. Questo è l’unico modo in cui il terrore può essere fermato”.

Ma ”se i leader temono di rispondere o si abituano al terrore, Putin lo vede come un permesso per continuare. Sono necessari patrioti per abbattere questi missili e dimostrare che il terrore non raggiungerà i suoi obiettivi. Le sanzioni contro la Russia per la guerra devono essere rafforzate per avere un impatto reale sulla produzione missilistica russa”.

Zelensky è convinto che ”Putin non si fermerà con chiacchiere vuote: la forza è ciò che serve per portare la pace. Forza che non ha paura della sua capacità di affrontare e fermare il male. Il mondo può fermare questa follia e, per farlo, deve prima fermare la follia a Mosca che ha ordinato il terrore per oltre 20 anni. La forza è ciò che serve. L’Ucraina è grata a tutti coloro che stanno aiutando”.

La Russia da parte sua ha fatto sapere di aver lanciato un “massiccio” attacco missilistico contro la rete energetica ucraina in risposta al lancio di missili Atacms forniti dagli Stati Uniti da parte di Kiev questa settimana contro un aeroporto nella Russia meridionale.

“In risposta all’uso di armi americane a lungo raggio, le forze armate russe hanno condotto un massiccio attacco contro strutture critiche dell’infrastruttura energetica e di carburante dell’Ucraina”, ha affermato il ministero della Difesa russo in un post su Telegram.

Gli Stati Uniti consegneranno all’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 500 milioni di dollari, per sostenere il Paese di fronte all’aggressione russa. Lo ha dichiarato il Dipartimento di Stato americano spiegando che il nuovo pacchetto di aiuti comprende sistemi anti droni, munizioni per i lanciarazzi Himars e veicoli corazzati.

”Gli Stati Uniti e altre 50 nazioni sono unite per garantire all’Ucraina le capacità necessarie a difendere sé stessa di fronte all’aggressione russa”, si legge in una nota del Dipartimento di Stato.