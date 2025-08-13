ucraina,-starmer:-ipotesi-“reale”-di-cessate-il-fuoco-grazie-a-trump

mercoledì, 13 Agosto , 25

Scontro tra auto e moto nel Pavese, tre morti a Cassinino

(Adnkronos) - Incidente mortale tra un'automobile e un...

Psg-Tottenham 0-0, oggi si gioca la Supercoppa europea – Diretta

(Adnkronos) - Oggi, mercoledì 13 agosto, si gioca...

Vlahovic sbaglia un gol con la Next Gen, critiche dai tifosi della Juventus

(Adnkronos) - Dusan Vlahovic e la Juventus sono...

Chiara Ferragni, Image Building nuova consulente per la comunicazione

(Adnkronos) - Chiara Ferragni ha deciso di avvalersi...
Il Primo Ministro britannico al “tele-vertice” di Berlino

Berlino, 13 ago. (askanews) – Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che esiste una “reale” possibilità di raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina grazie all’intervento del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che venerdì incontrerà Vladimir Putin per colloqui in Alaska. Lo ha detto dopo colloqui in videoconferenza con il presidente Usa Donald Trump e i partner europei, tenuti con il leader ucraino Volodymyr Zelensky presente di persona a Berlino.

