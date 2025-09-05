ucraina,-tajani-a-cernobbio:-“impossibile-accordo-prima-di-natale”

venerdì, 5 Settembre , 25

(Adnkronos) – “Credo che sia impossibile un accordo” per la pace in Ucraina “prima di Natale”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista con Maria Bartimoro a margine del forum Ambrosetti a Cernobbio.  

Sull’Ucraina la “situazione è molto difficile, stiamo sostenendo l’impegno del presidente Trump per la pace, per provare una soluzione, ma non sono molto ottimista a causa di Putin”, aggiunge il vice premier. 

“La proposta italiana è la migliore soluzione per raggiungere un accordo, per noi è un errore mandare soldati”, sottolinea ancora osservando che “l’unico modo per fermare Putin è fermare i flussi di denaro verso Mosca”, attraverso le sanzioni. “Servono sanzioni mirate” insiste successivamente Tajani nell’intervento davanti il parterre del workshop. 

“Meno tasse per crescere”; bisogna “aiutare la classe media e le piccole imprese italiane, cuore del nostro paese, se vogliamo sopravvivere e crescere”, ha poi detto il ministro rilanciando il mantra dell’ex premier Berlusconi per ridurre il carico fiscale.  

“Se si fa questo si lavora in favore della crescita”, ha insistito il vice premier, sottolineando che oggi la situazione economica dell’Italia è comunque “positiva, in primo luogo per la stabilità del governo e per la prima volta un governo dura 5 anni e probabilmente alle prossime elezioni il centro-destra sarà la prima coalizione”. E “la stabilità politica- scandisce è cruciale per l’economia”. 

 

