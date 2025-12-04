giovedì, 4 Dicembre , 25
Ucraina, Tajani: "Governo compatto su proroga armi a Kiev? Decide il Cdm"
(Adnkronos) – Il governo Meloni è compatto sul sì al decreto sulla proroga degli aiuti, a cominciare dall’invio di armi, all’Ucraina? ”Ci sarà un Consiglio dei ministri, c’è la presidente del Consiglio, Forza Italia è favorevole”, replica il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un convegno sulla giustizia civile organizzato da Forza Italia nell’auletta dei gruppi di Montecitorio. 

La “posizione del governo” è “quella indicata dal presidente del Consiglio Meloni e che io condivido. Prima della fine dell’anno si approverà il testo” del decreto con l’invio di armi a Kiev, ha assicurato poi a proposito del decreto sulla proroga degli aiuti a Kiev. 

Quanto alle critiche di Matteo Salvini, il vicepremier ha tagliato corto: ”Ognuno è libero di dire quello che vuole, ma la politica estera è competenza del premier e del ministro degli Esteri”.  

