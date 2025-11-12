mercoledì, 12 Novembre , 25

Ucraina, Tajani: non vedo perplessità in maggioranza su armi a Kiev

Ucraina, Tajani: non vedo perplessità in maggioranza su armi a Kiev

“Vedremo cosa si dovrà fare e lo faremo tutti insieme”

Roma, 12 nov. (askanews) – “Non vedo perplessità” all’interno della maggioranza sulla fornitura di armi a Kiev. “Vedremo cosa si dovrà fare, lo faremo tutti insieme, il presidente del Consiglio parlerà con il ministro Crosetto, adesso partirà il pacchetto italiano, adesso vedremo cosa accadrà, non vedo particolari preoccupazioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine della Ministeriale Esteri G7 a Niagara (Canada).”Ci sono analisi, problemi, come sull’utilizzo dei beni congelati dei russi – ha spiegato Tajani -, non è che siamo contrari, diciamo soltanto che deve esserci una base giuridica e non dobbiamo commettere degli errori, sono valutazioni che devono assolutamente essere fatte per fare le cose nella maniera più giusta”.

