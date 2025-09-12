venerdì, 12 Settembre , 25
Ucraina, Tajani: Putin prende in giro Trump, ma va portato al tavolo

Revoca ambasciatore da Mosca come Germania? Per ora rimaniamo così

Roma, 12 set. (askanews) – “Putin ha preso in giro Trump perché gli aveva promesso di fare delle cose che non ha fatto evidentemente, quindi è ovvio che a Trump ciò non faccia piacere, ma ora bisogna fare in modo di portare Putin a sedersi attorno al tavolo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine dell’evento “Azzurra Libertà”, in corso a San Benedetto del Tronto.”Richiamare l’ambasciatore dalla Russia come ha fatto la Germania? Adesso noi rimaniamo con l’ambasciata aperta a Mosca, la nostra ambasciatrice è ancora là, ora c’è un cambio di ambasciatore, ma per ora rimaniamo così”, ha aggiunto Tajani.

