Ucraina, Tajani: “Sì ad aiuti a Kiev, ma no all’uso di armi italiane contro Russia”

ROMA – “Sì agli aiuti a Kiev, ma no all’impiego di armi italiane contro la Russia“. A dirlo è Antonio Tajani, a Praga in occasione della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi NATO. Le parole del ministro degli Esteri a seguito del via libera del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, all’uso delle armi USA contro gli obiettivi militari russi ma solo per difendere Kharkiv. Lo rivela il sito Politico, citando due funzionari dell’amministrazione: “Il presidente ha recentemente ordinato ai collaboratori di assicurare che l’Ucraina possa rispondere alle forze russe che la colpiscono o si preparano a farlo, nella zona di Kharkiv”.

