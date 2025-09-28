ucraina,-tajani:-tranquillizzo-tutti,-putin-non-attacca-l’italia

domenica, 28 Settembre , 25

Roma, 28 set. (askanews) – “Non è che rimango ottimista su Putin, Putin ha un’aggressività inaccettabile però credo assolutamente che voglia attaccare l’Italia. Questo lo posso smentire”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, segretario di Fi, parlando a Telese Terme (Bn) dove è in corso la festa del partito.

“La nostra difesa aerea – ha aggiunto – è sempre vigile e attenta”. Tajani ha sottolineato “l’efficienza dell’aronautica militare, sia a terra sia in cielo”. Poi ha proseguito: “Gli italiani possono stare tranquilli da tutti i punti di vista, non dobbiamo drammatizzare, non ci risulta nulla di preoccupante per quanto riguarda il nostro paese, vglio rassicurare tutti. Ho parlato anche con il ministro della difesa, stamattina ci siamo consultati. Vogliamo tranquillizzare tutti”.

