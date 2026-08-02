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Ucraina, Taruffi (Pd): prima programma condiviso, poi primarie coalizione
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Ucraina, Taruffi (Pd): prima programma condiviso, poi primarie coalizione

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Roma, 2 ago. (askanews) – “Prima il programma condiviso, come abbiamo sempre detto, poi le primarie di coalizione. Chi vincerà le primarie infatti dovrà guidare tutta la coalizione. Ci aspettano mesi di lavoro intenso ma non partiamo da zero bensì dal lavoro comune fatto in questi anni in Parlamento e sui territori. Per questo non ho dubbi che al momento del voto il campo progressista si farà trovare pronto e in grado di vincere le elezioni e dare al Paese un nuovo Governo”. Lo dice il responsabile Organizzazione del Pd, Igor Taruffi, interpellato da Askanews per un commento alle parole del leader M5s Giuseppe Conte sull’Ucraina.

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