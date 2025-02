Ucraina, terzo anniversario dell’invasione russa: guerra di risoluzioni Onu

Oggi al voto due testi, uno sostenuto da Ue l’altro dagli Usa

Roma, 24 feb. (askanews) – Nel terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dovrebbe votare oggi due risoluzioni: una proposta dall’Ucraina e sostenuta dall’Europa per chiedere il ritiro immediato delle forze russe, e l’altra un appello degli Stati Uniti per una rapida fine della guerra che non menziona mai l’aggressione da parte russa. Secondo fonti europee e Usa, l’amministrazione Trump ha fatto pressione sugli ucraini affinché ritirassero la loro risoluzione non vincolante e sottoscrivessero la proposta americana. Ma l’Ucraina ha rifiutato e la risoluzione sarà sottoposta al voto dell’Assemblea dei 193 Paesi: uno scontro che riflette le crescenti tensioni tra Stati Uniti da una parte e Ucraina sostenuta dall’Unione europea dall’altra. Nell’Assemblea generale tuttavia non ci sono opzioni di veto e la risoluzione sull’Ucraina, co-sponsorizzata da tutti i 27 membri dell’Unione Europea, è quasi certa di essere adottata.Nelle prossime ore a Washington il presidente Donald Trump riceverà il collega francese Emmanuela Macron, dopo aver fatto aspettare a margine della convention sovranista Cpac per oltre un’ora quello polacco Andrzej Duda, per un colloquio durato una decina di minuti.

Gli Stati Uniti chiedono anche un voto sulla loro proposta nel più potente Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e la Cina, che questo mese detiene la presidenza del Consiglio, lo ha fissato per il pomeriggio di oggi.